Hanácký pitaval vypráví o Věstonické venuši i popravištích

Vraždy i loupeže provázejí lidstvo od nepaměti. Nová kniha Jiřího Fialy a dalších autorů stojí na regionálních kriminálních příbězích. A to nejen novodobých, ale i stovky let starých. Ukazuje, jakým způsobem probíhala vyšetřování i stíhání pachatelů v minulosti. „Po dlouhou dobu bylo problematické zločince usvědčovat, proto byla zavedena tortura – mučení, odstraněná až Marií Terezií. Pokud se zločinec nepřiznal po trojím mučení, byl považován za nevinného, mnozí ovšem to mučení nepřežili,“ přibližuje některé dřívější praktiky autor knihy.

Krimi žánr přitahuje emocemi

Kriminální knihy, seriály, filmy, ale také podcasty jsou stále populárnější, i proto se tvůrci knihy rozhodli pustit do Hanáckého pitavalu poté, co se loni s úspěchem setkal Olomoucký pitaval. Knižní novinka se křtila přímo na policii.

„Je to emoční záležitost, proto to každého zajímá,“ podotýká k zájmu veřejnosti o kriminální témata ředitel Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje Tomáš Landsfeld. „My to vidíme z druhé strany, pro nás je to práce. Vždycky chceme zjistit pachatele jakéhokoliv trestného činu a emoce prožívají policisté až na konci vyšetřování,“ dodal.

Svůj příběh má i Věstonická venuše

Hanácký pitaval II obsahuje kapitoly z kriminální historie Olomouce, ale odkrývá i události spojené se zločinem v jiných místech regionu. Lidé se dočtou například o tom, jak vznikla a fungovala uničovská šatlava nebo místo šternberských popravišť.

Autoři se věnovali i převozu sošky Věstonické venuše do olomouckého Vlastivědného muzea před zhruba pěti lety. Tato cesta byla totiž doprovázena velkými bezpečnostními opatřeními. „Byla možná na vyšší úrovni, než kdyby sem přijela hlava sebevětšího státu. Venuši provázeli jak těžkooděnci, tak specialisté v civilu, čekali u Vlastivědného muzea, kam kurátor v bezpečnostním kufříku tu mimořádně vzácnou, desítky tisíc let starou sošku přinášel,“ připomíná jeden z autorů knihy, spisovatel Michal Folta.