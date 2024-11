Glicked chce být nový Barbenheimer. Čarodějka a Gladiátor zatím kina plní

před 9 m minutami | Zdroj: Reuters , AP , BBC , UFD , The Guardian

Filmy Barbie a Oppenheimer loni svou přetahovanou o pozornost diváků resuscitovaly skomírající návštěvnost kin. Filmaři, distributoři i kinaři se nyní snaží podobný model zopakovat. Velké naděje vkládali do severoamerických premiér muzikálové Čarodějky (v originále Wicked) a pokračování Gladiátora, provázené kampaní zahrnující i gladiátorské zápasy ve skutečném Koloseu. Jestli má aktuální dvojice filmů překřtěná na Glicked šanci nahradit Barbenheimera, naznačily tržby za první víkend.

Gladiátor II je čtyřiadvacet let po premiéře prvního filmu návratem do římské arény, kde původní snímek vybojoval několik Oscarů, včetně toho pro nejlepší film a Russella Crowea v hlavní roli. Ridley Scott, který se i tentokrát ujal režie, vsadil na známou značku v kombinaci s převážně novým hereckým obsazením v čele s Paulem Mescalem a Denzelem Washingtonem. O holý život v Koloseu v pokračování bojuje syn „prvního“ gladiátora, generála Maxima.

Tolik čísla. Na jaké příběhy se ale Glicked vlastně pokouší lidi do kin nalákat? Opět jde o dva velké studiové filmy s jednoslovnými názvy. A opět je v jednom docela dost růžové, zatímco v druhém převažuje testosteron.

Zájem o Čarodějku je pro studio a distributory příslibem i do budoucna. Prequel k zejména v USA populárnímu pohádkovému příběhu Čaroděj ze země Oz má totiž příští rok pokračovat druhou částí.

Čarodějka vede celosvětový i americký víkendový žebříček. Celkem „vykouzlila“ 164,2 milionu dolarů, z toho sto čtrnácti přispěli návštěvníci amerických a kanadských kin. Universal Pictures mluví o překonání rekordu, který mezi filmovými adaptacemi broadwayských muzikálů natočenými v produkci této společnosti dosud drželi dvanáct let staří Bídníci.

Mluví se o kasovním úspěchu těchto snímků, byť „Glicked“ nedosáhl – natož aby překonal – úvodního úspěchu svého vzoru Barbenheimera. Když příběhy panenky Barbie a otce atomové bomby loni v července vstoupily do kin, společně vydělaly 245 milionu dolarů. Distributoři po celém světě začali filmy nasazovat ve stejný den a i jinak lidi přesvědčovali, aby zašli na oba a mohli je tak porovnat.

Každopádně v případě Čarodějky a Gladiátora II čísla mluví o diváckém zájmu a ten lze číst jako určitý vzkaz. „Spíš než o konkurenci jde o konverzaci,“ shrnul to ještě před víkendem nový Gladiátor Paul Mescal. „Tenhle průmysl potřebuje injekci. Tyhle filmy (Barbie a Oppenheimer) mu ji loni daly. Doufáme, že se nám to podaří i letos.“

Paradoxně přílišné tlačení na pilu může oběma aktuálně promítaným filmům ve výsledku spíše uškodit. Fanoušci mohou vnímat jako příliš křečovité snažení najít „dalšího Barbenheimera“ za každou cenu. Pokusy byly už loni při souběžné premiéře hororu Saw a rodinného animáku Tlapková patrola (vznikl tak Saw Patrol) nebo nedávno v Británii, kde se pokoušeli Gladiátora „naroubovat“ na film o medvídku Paddingtonovi (z čehož vzešel Gladdington).

Nejbližší další slibnou premiérou je Odvážná Vaiana 2, byť může konkurovat právě Čarodějce. Dobrodružství dospívající mořeplavkyně začnou koncem listopadu vyprávět zároveň i česká kina. Už existující příběhy rozvíjí i další očekávaný titul – Mufasa chce vytěžit nestárnoucí hit Lví král. A obsazení současné herecké hvězdy Timothéea Chalameta do role Boba Dylana by mohlo na životopisné drama o legendárním písničkáři přilákat i mladší diváky.

„Je to obrovský stimul pro dosažení dobrý chtržeb v prosinci a v novém roce,“ podotkl prezident americké Národní asociace majitelů kin Michael O'Leary.

Gladiátor – s rozpočtem na natočení ještě o sto milionů dolarů vyšším – se dokonce vytasil s velkolepou nabídkou účastnit se inscenovaných gladiátorských zápasů ve skutečném Kolesu. Umožní to sponzorská smlouva s ubytovací platformou Airbnb. Osm uživatelů platformy a jejich doprovod (vybraní losem) se bude moci v květnu po zavírací době starověké památky dostat do arény, a to stejnou podzemní cestou, jakou používali gladiátoři ve starém Římě.

Nápad schytal kritiku od některých místních obyvatel, politiků i aktivistů, kteří kampaň mající údajně podpořit „uvědomělejší turistiku“ nepovažují za vhodnou v době, kdy se centra měst jako Řím potýkají s přemírou turistů a vedou s poskytovateli krátkodobých pronájmů spory.

České tržby vede Gladiátor, na Čarodějku se čeká

V českých kinech víkendové tržby podle údajů od Unie filmových distributorů ovládl právě druhý Gladiátor, který do pokladen nasypal devět a půl milionu korun. Pro srovnání: druhá Pyšná princezna, která recykluje oblíbenou pohádku v animované verzi, utržila něco málo přes čtyři miliony.

Kina ji ale uvádějí už od začátku listopadu. Z filmů premiérovaných ve stejný týden jako Gladiátor II se po víkendu dostal nejvýše kreslený Sobík Niko a jeho Cesta za polární září. U tuzemských diváků mu vynesla 2,8 milionu.

O tom, jak si v tuzemských kinech povede Čarodějka a jestli své kouzelnické síly poměří se svaly Gladiátora, zatím jasno být nemůže. Fantasy muzikál se v Česku totiž začne promítat až 5. prosince. Zatímco u Gladiátora se očekává, že ho mimoamerické publikum podpoří, Čarodějka může v zahraničí spíš narazit.