Film o manželech Stodolových víc zajímá jejich vztah než vraždy

Mezi listopadem 2001 a prosincem 2002 zavraždili a oloupili osm lidí, další připravili o peníze či cennosti. Své činy se snažili maskovat. Například po zabití dvou starších manželů pustili v domě plyn, smrt dalšího muže narafičili jako pokus o sebevraždu oběšením.

Policie se na jejich stopu dostala teprve poté, co jedna napadená seniorka – na rozdíl od jejích dcer – pokus o vraždu přežila.

Toxický vztah

Tvůrci si zpočátku pohrávali s myšlenkou, že o Stodolových natočí dokument. Narazili ale na limity takového pojetí. „Dokumentární zpracování nikdy nepokrylo to hlavní, na co se režisér Petr Hátle chtěl soustředit především, a to na patologický vztah obou vrahů a postupnou vzájemnou manipulaci, která mezi nimi probíhala. Také se zdálo, že v hrané formě bude možné říct něco, co o případu do té doby vzniklé dokumenty nesdělily,“ vysvětlil spoluscenárista Tomáš Hrubý.

Petr Hátle jeho slova potvrzuje: „Náš film není detektivka, nevyprávíme, jak policie dopadla Stodolovy, ale soustředíme se na jejich vztah. Tam fungovala manipulace, závislost.“