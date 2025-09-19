V pražské Holešovické tržnici začala přehlídka autorské ilustrace a komiksu Lustr. Do 28. září představí tvorbu českých i světových ilustrátorů a ilustrátorek. Hlavním tématem dvanáctého ročníku je citlivost.
Festival Lustr představuje autorskou ilustraci a komiks
Letošní Lustr zahrnuje celkem pět výstavních sekcí. Hlavní výstava Nové podoby citlivosti nabízí hlavní téma ročníku v kulturním, společenském i sociálním kontextu. „Lustr dlouhodobě podporuje pestrou a svobodnou kulturu. Téma citlivosti už nějaký čas rezonuje v uměleckém diskurzu a festival se k němu přidává z pohledu současných ilustrátorů a komiksových autorů,“ uvedla kurátorka hlavní výstavy Jana Jarošová.
Program o víkendech nabídne i autorské prezentace LUSTR Talks, tedy sérii krátkých prezentací, v nichž tvůrci nechají diváky nahlédnout do svých ateliérů i skicáků. Masterclass chystá německý animátor a ilustrátor Raman Djafari a k víkendové nabídce patří rovněž divadelní čtení a výtvarný workshop Lážoplážo.
Prezentace zahraničních nakladatelů
Také letos pokračuje úzká spolupráce festivalu s tchajwanskými ilustrátory a ilustrátorkami. Nechybí ani prezentace dalších zahraničních nakladatelů. Pro zájemce o hlubší vhled do letošní dramaturgie je připravena komentovaná prohlídka výstav.
Tradiční Showcase letos poodkryje tvorbu šesti desítek autorů a kolektivů vybraných z více než pěti set přihlášek z celého světa. Hlavní festivalové výstavy doplní výběr z díla české malířky, ilustrátorky a spisovatelky dětských knih Daisy Mrázkové.