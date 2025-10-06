Do kin vstoupí 9. října vizuálně poetický film Fichtelberg režiséra a scenáristy Šimona Koudely. Stylizovaný příběh o mladém rytíři, který se vydává za poznáním i svobodou, kombinuje hrané scény s animací. Snímek vznikl v koprodukci České televize.
Do kin míří Fichtelberg. O dozrávání rytíře vypráví hrané scény i animace
Příběh se odehrává v roce 1547 v Jizerských horách, kde se české, německé a italské obyvatelstvo setkává v oblasti tuzemských hraničních hor. „Má to reálný historický základ, hrají v tom dvě reálné historické postavy a všechno, co se ve filmu děje, není úplně vymyšlené. Takže by se dalo říct, že by se ten příběh klidně mohl stát,“ uvedl Koudela, který je rovněž autorem scénáře a výtvarné koncepce.
Do osady v Jizerských horách přijíždí mladý rytíř Petr Pětipeský z Chýš a Egenbergu. Má za úkol řídit stavbu kamenného mostu přes hlubokou propast, aby se otevřela cesta k očekávanému bohatství ukrytému v horách. Místní osadníci ale žijí v zajetí pověr a stavby se bojí. Rytíř Petr si začíná uvědomovat, že za jejich strachem se skrývá skutečné nebezpečí. Když za záhadných okolností zmizí dívka Alma, vydává se Petr po její stopě a ocitá se v neznámém světě plném tajemství, starých technologií a skrytých nebezpečí.
„Je to cesta mladého hrdiny za dobrodružstvím, poznáním sama sebe, za hledáním vlastní duše. Musí se dostat až za hranici svého života, kde něco pozná, něco pochopí a stane se z něj jiný člověk. Dá se říci, že dozraje,“ říká Koudela.
Hlavní roli Petra ztvárnil Jan Dlouhý, hlavní ženskou postavu hraje Viktória Jurištová. Vedle nich se ve filmu objevují Ivan Franěk, Ondřej Stupka, Jaroslav Plesl, Jiří Štěpnička nebo Karel Dobrý.
Rodinný film s filozofickým přesahem
„Je to cenný projekt, podklad pro rodinný dobrodružný film s filozofickým přesahem. Zároveň je to připomínka fantastické, a přitom pravdivé historie zapomenutých dolů a skláren v českém pohraničí,“ podotkla dramaturgyně Tereza Brdečková.
Kombinací hraných scén a animace evokuje snímek tvorbu Karla Zemana, režiséra Cesty do pravěku. Koudela ale přistupuje k tomuto srovnávání opatrně.
„Karel Zeman je pro mě génius světového formátu. Má filmy, které jsou od začátku do konce trikové. To já ve snímku Fichtelberg nemám, spíše jsme se rozhodli jít cestou hraného filmu s animovanými pasážemi. Ke Karlovi Zemanovi bych to přirovnal v tom smyslu, že on rád kombinoval hranou akci s animací. Dá se proto říct, že je pro mě inspirací. Ale dávám to do velkých uvozovek, protože jeho věci jsou tak nádherné a my jsme proti němu vlastně hraný film,“ vysvětlil.
Strmé skály a rozbouřené řeky
Fichtelberg se natáčel na vizuálně působivých lokacích, mimo jiné v lomu Požáry, v Českosaském Švýcarsku, na Kokořínsku, v klášteře Doksany či v Praze. Animované prvky jsou digitálně stylizované do atmosféry středověkých kronik, iluminací a rytin.
„Při psaní jsem se moc neomezoval, což pak ale při realizaci vyžadovalo točit v náročných podmínkách – v nebezpečně vysokých strmých skalách, v horské rozbouřené řece i, doslova, v ohni. Lidé ve štábu i herci museli kvůli tomu až riskovat, jít do sebezapření a já jim za to děkuji,“ uvedl režisér.
Koudela dosud natáčel pro Českou televizi dokumentární snímky a režíruje pořady a přenosy, zejména s hudební tematikou. Jako autor animací a trikových záběrů kooperoval na různých českých filmech. Fichtelberg je jeho celovečerním debutem, premiéru měl na letošním festivalu pro děti a mládež ve Zlíně.