Devadesátník Smoček napsal hru o tom, co má v životě smysl

Spoluzakladatel Činoherního klubu Ladislav Smoček napsal novou hru. Třiadevadesátiletý režisér a dramatik nastudoval na této pražské scéně inscenaci Hermína. Do hlavních rolí obsadil Andreu Černou, Ondřeje Vetchého nebo Vladimíra Javorského.

Hermína má být inscenací o tom, co má v životě smysl, že určující je morálka, slušnost a láska.

Titulní roli – a jedinou ženskou postavu – ztvárnila hostující Andrea Černá. „Mám velké štěstí, že pan Smoček si vybral některé mé básně a zařadil je do příběhu,“ podotkla. Na jevišti je jejím partnerem mimo jiné Ondřej Vetchý. „Hraju člověka, který má pocit, že si za peníze lze koupit všecko, včetně lásky,“ uvedl.

Hermína (Činoherní klub)
Zdroj: Činoherní klub

Hermína je osmou hrou, kterou Smoček napsal pro Činoherní klub. Scénu, kterou před více než šedesáti lety spoluzakládal a s níž je celoživotně spojen. Na oslavě svých devadesátin před třemi lety prozradil, že na něčem pracuje. „Když to srovnám s výstupem na osmitisícovku, tak jsem v takových sedmi a půl tisíci metrech, ale každý horolezec vám řekne, že těch pět set metrů do konce je těch nejtěžších,“ prohlásil tehdy.

Věk nehraje roli

„Možná jsme svědky světového rekordu, že třiadevadesátiletý autor napíše hru, která má smysl a sám ji dokáže ještě zrežírovat a postavit na scénu,“ podotýká dramaturg Vladimír Procházka.

Hermína (Činoherní klub)
Zdroj: Činoherní klub

„Devadesát tři let v jeho případě téměř nehraje roli, co se týče jeho kognitivních schopností nebo talentu. Je to génius,“ shodují se Vetchý s Vladimírem Javorským, který doplňuje herecké obsazení ještě s Davidem Novotným a Daliborem Gondíkem.

Podle divadla mísí Hermína prvky komedie i tragédií a lze v ní nalézt i spojitost s asi nejslavnější Smočkovou hrou – Podivným odpolednem dr. Zvonka Burkeho. Tato groteska měla premiéru v šedesátých letech a s vynucenou pauzou, kdy byla během normalizace zakázána, je na repertoáru Činoherního klubu dodnes. Řadí se tak k nejdéle hraným inscenacím v Česku.

