V Praze se veřejnosti otevírá festival designu a módy Designblok. Nabízí novinky od více než dvou set vybraných tvůrců, studií a značek. Ústředním tématem je „odvaha“.
Designblok nabádá tvůrce k odvaze
Designblok prezentují pořadatelé jako největší přehlídku designu a módy ve střední Evropě.
Hlavní výstavou je Odvaha, kterou o dvaceti ženách ze světa designu, architektury a umění připravilo Uměleckoprůmyslové museum. Vybrané autorky zastupují tři generace. „Ústřední téma Odvaha rezonuje napříč celým programem – motivuje tvůrce vstoupit na neprobádaná území, kombinovat tradiční řemesla s nejnovějšími technologiemi a především nebát se originality výtvarného projevu,“ vysvětluje Designblok letošní leitmotiv.
Uměleckoprůmyslové museum nabízí pod názvem Design je pro mě náboženstvím i retrospektivu designéra Jiřího Pelcla. Muzeum hostí také klenotníka Zdeňka Vacka: Dark ’n’ Lush, která mapuje čtvrtstoletí jeho šperkařské tvorby a její metamorfózu do objektového umění.
Program se odehrává na několika místech v Praze. Mezinárodní prezentaci patří Křižíkovy pavilony. V Galerii Rudolfinum své práce vystavuje britská fotografka a dokumentarista Mary McCartneyová.
Letohrádek královny Anny na Pražském hradě je vyhrazen tuzemským tvůrcům a značkám, kteří navazují na tradiční řemesla a zároveň se nebrání inovativním postupům. Svou novou tvorbu tu představují studia Dechem či Klimchi, značka Křehký, designéři Rony Plesl a Maxim Velčovský nebo módní designérky Monika Drápalová a Hana Zárubová.
Čtyři desítky míst pro design
Celkem se vedle hlavních výstav do festivalu zapojilo na čtyři desítky galerií, showroomů, prodejen designu a dalších míst po celé Praze. Novinkou je dětský pavilon Designblok for Kids s ústřední instalací Mrak od Velčovského.
Ve středu se festival otevírá veřejnosti, o den dříve byl ale už vyhrazen profesionálům, tedy odborníkům, architektům, designérům, developerům, kurátorům, galeristům a novinářům. Letošní ročník končí 12. října, některé výstavy ale bude možné zhlédnout do začátku listopadu.
Do té doby stihnou pořadatelé také udělit ceny, přičemž čestné ocenění za mimořádný počin náleží španělské architektce Patricii Urquiolaové.