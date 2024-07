Deadpool a Wolverine tak trochu zachraňují mnohovesmír

I do tuzemských kin vstoupil film, o němž se už dlouho před premiérou mluvilo jako o filmové události léta. Společnou akci divákům předvádějí komiksoví hrdinové Deadpool a Wolverine. Jejich nový příběh rozšiřuje mnohovesmír studia Marvel, které se potýká s vadnoucím zájmem o superhrdiny.

Zájem z velké části podnítilo, že Deadpool & Wolverine je prvním filmem, v němž se do marvelovského universa přesunuli tito dva komiksoví superhrdinové, do té doby prožívající dobrodružství pod hlavičkou 20th Century Fox. Navíc v roce 2017 si Wolverine odbyl příběh, který ukončil jeho život. A zdálo se, že Hugh Jackman se už k roli nevrátí.

Ale není to úplně poprvé, co se Wolverine a Deadpool setkávají ve filmu. Před patnácti let se obě postavy de facto objevily ve filmu X-Men Origins: Wolverine, ovšem ztvárnění Deadpoola odchylující se od obvyklé komiksové podoby sklidilo negativní ohlas. Od té doby „spory“ postav řešili jejich herečtí představitelé Ryan Reynolds a Hugh Jackman aspoň v přestřelkách na sociálních sítích.

Přátelství ve filmu i na place

„Deadpool a Wolverine jsou opravdu zajímavá dvojice. Jsou stavěni na velký vzájemný konflikt, protože každý z nich je tak odlišný. Nejlepší příběhy jsou plné konfliktů. I když v konečném důsledku jde o víc, což diváci také uvidí,“ poznamenal režisér nejnovějšího snímku Shawn Levy. A pokud jde o Wolverinovu smrt, není spoilerem, že konec nemusí být v mnohovesmíru, v němž obíhají a kříží se marvelovští superhrdinové, nikdy úplně definitivní.

A tak se znovu vrací žoldák vyzbrojený dvěma meči, regenerativními schopnostmi a šibeničním humorem. Wadea Wilsona alias Deadpoola zastihnou diváci ve chvíli, kdy se zotavuje ze zranění a žije poklidným životem obyčejného muže, a ne prostořekého žoldáka s nadlidskými schopnostmi. Jenže pak se jeho domovská planeta ocitne v nebezpečí a Deadpool jediný dokáže hrozbu odvrátit. Na misi musí spojit své síly s mutantem Wolverinem, jakkoliv ten z představy, že musí opět zatnout drápy, není nijak nadšen.