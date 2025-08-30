Cumberbatch a Colmanová vedou jako Roseovi nelítostnou manželskou bitvu


Kina promítají film Roseovi
V kinech se promítá americký film Roseovi. Tvůrce černé komedie o manželství inspiroval snímek Válka Roseových z konce osmdesátých let. Do bitvy o majetek v rozpadajícím se vztahu se tentokrát pouští Benedict Cumberbatch a Olivia Colmanová.

Manželé Roseovi jsou zdánlivě dokonalý pár. Každodenní idyla se ale začne bortit v momentě, kdy se Theovi pracovně nedaří a naopak kariéra Ivy roste. Terapie selhává a dojde k bezohledné rozvodové válce. Najednou se tak z harmonického domova stává bitevní pole. Plné naschválů a manipulace.

Nic z toho ale prý neplatilo při natáčení na place. „Olivia Colmanová je národní poklad. Ale to stranou. Je s ní prostě zábava pracovat,“ tvrdí Cumberbatch. „Benedict byl úžasný herecký partner. Vždycky ale všechno udělá líp. Vždycky všechno řekne líp,“ oplácí mu komplimenty jeho filmová partnerka.

Z filmu Roseovi

Roseovi staví na filmové klasice z roku 1989. Remake přidává do manželského boje aktuální témata, jako jsou rodinné ambice a rozdělení mužských a ženských rolí. „Někteří lidé se přiklánějí na stranu Ivy a někteří zase na Theovu stranu a v průběhu filmu se jejich názor občas mění. Jediné, co děláte, je, že jim držíte palce, aby to vyřešili,“ poznamenává režisér Jay Roach.

Scénář napsal Tony McNamara, nominovaný dvakrát na Oscara, a to za snímky Favoritka a Chudáčci. První z nich, historická komedie o britské královně Anně, přinesla první oscarovou sošku Colmanové.

Jay Roach, Olivia Colmanová a Benedict Cumberbatch při natáčení filmu Roseovi
Zdroj: Falcon

Předchozí Válku Roseových natočil Roachův přítel Danny DeVito. Do rolí manželů, kteří si jdou bezohledně po krku, obsadil Michaela Douglase a Kathleen Turnerovou. Groteskní dramata při hádkách a střetech byly tak intenzivní, že na herce museli dohlížet kaskadéři.

Příběh podle románu Warrena Adlera se teď hraje i na českém jevišti. Uvádí ho Divadlo Na Fidlovačce. Rukavičky v manželském souboji odhazují Martin Písařík a Aneta Krejčíková.

