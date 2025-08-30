V kinech se promítá americký film Roseovi. Tvůrce černé komedie o manželství inspiroval snímek Válka Roseových z konce osmdesátých let. Do bitvy o majetek v rozpadajícím se vztahu se tentokrát pouští Benedict Cumberbatch a Olivia Colmanová.
Cumberbatch a Colmanová vedou jako Roseovi nelítostnou manželskou bitvu
Manželé Roseovi jsou zdánlivě dokonalý pár. Každodenní idyla se ale začne bortit v momentě, kdy se Theovi pracovně nedaří a naopak kariéra Ivy roste. Terapie selhává a dojde k bezohledné rozvodové válce. Najednou se tak z harmonického domova stává bitevní pole. Plné naschválů a manipulace.
Nic z toho ale prý neplatilo při natáčení na place. „Olivia Colmanová je národní poklad. Ale to stranou. Je s ní prostě zábava pracovat,“ tvrdí Cumberbatch. „Benedict byl úžasný herecký partner. Vždycky ale všechno udělá líp. Vždycky všechno řekne líp,“ oplácí mu komplimenty jeho filmová partnerka.
Aktuální témata
Roseovi staví na filmové klasice z roku 1989. Remake přidává do manželského boje aktuální témata, jako jsou rodinné ambice a rozdělení mužských a ženských rolí. „Někteří lidé se přiklánějí na stranu Ivy a někteří zase na Theovu stranu a v průběhu filmu se jejich názor občas mění. Jediné, co děláte, je, že jim držíte palce, aby to vyřešili,“ poznamenává režisér Jay Roach.
Scénář napsal Tony McNamara, nominovaný dvakrát na Oscara, a to za snímky Favoritka a Chudáčci. První z nich, historická komedie o britské královně Anně, přinesla první oscarovou sošku Colmanové.
Předchozí Válku Roseových natočil Roachův přítel Danny DeVito. Do rolí manželů, kteří si jdou bezohledně po krku, obsadil Michaela Douglase a Kathleen Turnerovou. Groteskní dramata při hádkách a střetech byly tak intenzivní, že na herce museli dohlížet kaskadéři.
Příběh podle románu Warrena Adlera se teď hraje i na českém jevišti. Uvádí ho Divadlo Na Fidlovačce. Rukavičky v manželském souboji odhazují Martin Písařík a Aneta Krejčíková.