Polský spisovatel Andrzej Sapkowski se po deseti letech vrátil do světa Zaklínače. Fantasy román Rozcestí krkavců v originále vyšel loni, teď se čtenáři dočkali překladů, včetně toho českého, který pořídil Stanislav Komárek.
Česky vyšel nový román ze série Zaklínač
Zmutovaný zabiják nestvůr Geralt z Rivie je na scéně už téměř čtyřicet let, za tu dobu vystřídal řadu tváří. V nové knize ho Sapkowski vrací na začátek a vypráví dobrodružství mladého zaklínače. „Nemohu se dočkat, až budou mít čtenáři příběh v rukou a budou kráčet po boku Geralta. Zažijí s ním zkoušky, které ho formovaly, a cestu, která ho nasměrovala k jeho osudu,“ uvedl spisovatel.
V novince budoucí hrdina teprve začíná chápat tíhu svého osudu. Geralt opouští domovskou tvrz Kaer Morhen a vydává se na cestu, na které potkává nestvůry, zrádce, nové přátele i známé tváře, ale také se setká s lidským opovržením zaklínači.
„Je naivnější, je prudší, dost často rychleji tasí, než přemýšlí,“ říká o hlavním hrdinovi v Rozcestí krkavců Robert Pilch z nakladatelství Leonardo. Pilch zná Sapkowského osobně už od dětství, jeho otec do Česka příběhy o Zaklínači přinesl. Spisovatel jméno českého nakladatele dokonce použil pro jednu z okrajových postav – dezertéra.
Svět Zaklínače je plný kouzel, pro zemité výrazy se v něm ale nejde daleko a autor se zabývá nadčasovými tématy, jako je třeba nenávist a odpor k jinakosti. „Je to spojeno i s tím žánrem, který píše. Rozhodl se, že bude psát fantasy v době, kdy nejenom v Polsku, ale vůbec v celém východním bloku nebyla uznávaná,“ připomíná literární publicista Boris Hokr.
Moderní fantasy
Zaklínač se poprvé ukázal v povídce, která vyšla v roce 1986. Od té doby byly tyto příběhy přeloženy do čtyř desítek jazyků a celosvětově se prodalo přes třicet milionů knih. „Sapkowski je vynikající vypravěč. Jeho jazyk je svěží, fantasy moderní, není tak patetická. Hrdinové v jeho knížkách řeší to, co řeší normální lidé. Záporné postavy mívají kladné vlastnosti a kladné postavy mívají záporné vlastnosti, tím se už tehdy lišil a liší se vlastně dodnes,“ poznamenává Pilch.
„Zaklínač je v Čechách v podstatě doma. On to Andrzej Sapkowski říkal v jednom ze starých rozhovorů v devadesátých letech, že třeba bez pohádek Jana Drdy by Zaklínač nebyl takový, jaký byl,“ dodává Hokr k vazbám na české prostředí.
Rozcestí krkavců je už devátou knihou série. Zájem o ságu zvýšily adaptace. „Sapkowski byl bestsellerový autor už předtím, ale ve chvíli, kdy vyjela hra, hlavně třetí část, a potom seriál z Netflixu, tak prodeje vyskočily řádově nahoru,“ potvrdil Pilch. Podle nakladatele se v Česku zaklínačských knih prodaly stovky tisíc kusů.
Právě nejnovější seriál se ale u čtenářů nesetkal s úspěchem. Kvůli výraznému odklonu od předlohy ho dokonce opustil představitel hlavní role Henry Cavill. Sám autor tvrdí, že se o adaptace nezajímá.