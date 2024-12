Česká filharmonie hraje v Carnegie Hall, už v půlce se tleskalo vestoje

Česká filharmonie pod vedením šéfdirigenta a hudebního ředitele Semjona Byčkova v úterý zahájila svoji rezidenci ve vyprodané Carnegie Hall. V newyorské koncertní síni zněly skladby Antonína Dvořáka a Bedřicha Smetany, k orchestru se přidal americký violoncellista Yo-Yo Ma. Část koncertu zpřístupní filharmonie ve středu ze záznamu. Vystoupení předního tuzemského tělesa je součástí Českého týdne v New Yorku.

První koncert České filharmonie v Carnegie Hall měl vřelý ohlas. Publikum aplaudovalo vestoje už po první polovině programu a ovace doprovázely hlasité výkřiky uznání. „Američané jsou fantastické, extrovertní publikum, co jim emocemi dáte, to vám v potlesku vrátí,“ uvedl Jiří Vodička, houslový virtuos a koncertní mistr ČF.

Část prvního koncertu ČF bude tuzemské publikum moci sledovat ve středu večer on-line na stránkách filharmonie. Svůj odjezd do New Yorku také filharmonie doprovodila vtipným videem ve stylu filmu Sám doma:

„Dnešní (úterní) koncert má symboliku nejen jako zahájení toho speciálního týdne. Jeho symbolika spočívá v tom, že v roce 1896 byla dostavěná Česká národní budova. A ve stejném roce Česká filharmonie pod taktovkou Antonína Dvořáka poprvé vystupovala v pražském Rudolfinu,“ poznamenal Arnošt Kareš, český generální konzul v New Yorku.

Tři koncerty s českými skladateli a předními sólisty

Česká filharmonie zahraje ve slavné koncertní síni celkem třikrát. Ve středu bude sólistou americký houslista Gil Shaham v Dvořákově Koncertu pro housle a orchestr a moll. Po přestávce zazní Symfonie číslo 5 cis moll Gustava Mahlera.

Rezidenci v Carnegie Hall zakončí ČF ve čtvrtek 5. prosince Dvořákovým Koncertem pro klavír a orchestr g moll. Ke klavíru zasedne jako sólista ruský virtuos Daniil Trifonov. V programu zazní také Glagolská mše Leoše Janáčka. Na vystoupení převezmou ČF a její šéfdirigent Semjon Byčkov za přítomnosti českého prezidenta Petra Pavla Cenu Americké Dvořákovy společnosti za mimořádný přínos české hudbě.

Tři vystoupení České filharmonie v Carnegie Hall se konají v rámci Českého týdne v New Yorku. ČF spolu s Berlínskými a Vídeňskými filharmoniky patří mezi pouhé tři orchestry, které v letošním roce získaly možnost vystoupit v Carnegie Hall hned třikrát. „Mít tři koncerty v Carnegie Hall je opravdu výjimečný svátek, navíc každý s jiným programem,“ uvedl před odjezdem do New Yorku generální ředitel ČF David Mareček.