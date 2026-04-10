Autorka bestselleru Pomocnice odhalila svou totožnost


před 49 mminutami|Zdroj: USA Today, BBC

Spisovatelka Freida McFaddenová prorazila před čtyřmi lety díky thrilleru Pomocnice, který neunikl ani českým příznivcům knižního napětí. I když jí popularita nedovolila zůstat úplně v ústraní, na veřejnosti dosud vystupovala pod pseudonymem a s parukou. Svou totožnost odhalila až nyní listu USA Today.

Freidě McFaddenové je čtyřicet šest let, ve skutečnosti se ale jmenuje Sara Cohenová a pracuje jako lékařka se zaměřením na poruchy mozku. Informace o její profesi se věděly už dříve, náhradní křestní jméno si navíc vybrala jako interní vtip odkazující na zkratku pro databázi vzdělávání v medicíně Fellowship and Residency Electronic Interactive Database.

„Je to mnohem nudnější než cokoli, co se děje v mých knihách,“ podotkla spisovatelka, která si fanoušky získala především thrillery, napsala ale i humoristické povídky z lékařského prostředí.

Její knihy figurovaly mezi nejprodávanějšími tituly v žebříčcích The New York Times, Amazonu nebo Publishers Weekly. Ve Spojených státech loni prodala šest milionů výtisků, uvádí BBC.

K přiznání, kdo je, vedla autorku rostoucí popularita, která začala thrillerem Pomocnice. V něm hlavní hrdinka pracuje v domácnosti manželů Winchesterových, stará se o jejich krásný dům i jejich dceru. Skrývá přitom ovšem temné tajemství a své tajnosti má i navenek ukázková rodina.

Po úspěchu Pomocnice následovala ještě další dvě pokračování a největší bestseller McFaddenové se dočkal rovněž zfilmování, které se dostalo i do českých kin. Snímek v režii Paula Feiga se Sydney Sweeneyovou a Amandou Seyfriedovou v čele hereckého obsazení měl premiéru loni v prosinci v New Yorku. McFaddenová na ni dorazila maskovaná parukou a brýlemi, které ale prý potřebuje, i když nejde o převlek.

„Jsem v bodě své kariéry, kdy mě unavuje, že je to tajemství. Jsem unavená z toho, jak lidé diskutují, jestli jsem skutečná osoba, nebo jestli jsem tři muži,“ uvedla spisovatelka pro USA Today. Dodala, že „nemá co skrývat“.

S plným odhalením své osoby chtěla počkat do doby, kdy by její literární úspěch nemohl zasáhnout do její práce v nemocnici. Tam od roku 2023, tedy po úspěchu thrilleru Pomocnice, pracuje už jen na částečný úvazek. Čtenářům vzkazuje, že ve skutečnosti ale nezáleží, jestli ji znají jako McFaddenovou nebo Cohenovou, protože „o své skutečné já“ se ve svých příbězích podělila už dávno.

Aplikaci Telegram v Rusku téměř úplně zablokovaly tamní úřady

Přemnožení komárů monitorují vědci na jihu Moravy

Soud poslal do vězení „ketaminovou královnu" spojenou se smrtí Matthewa Perryho

Máme podobné názory na mnoho záležitostí, řekl Pavel po jednání s italským prezidentem

Izrael vyzval k evakuaci jižního Bejrútu

S přípravou na krizové události záchranářům pomáhají předchozí zkušenosti i speciální technika

VideoSoud poslal do vězení „ketaminovou královnu“ spojenou se smrtí Matthewa Perryho

Soud v Los Angeles poslal na patnáct let do vězení pětačtyřicetiletou Jasveen Sanghaovou, přezdívanou v Hollywoodu ketaminová královna. Žena se přiznala k prodeji drog, které vedly ke smrti amerického herce Matthewa Perryho. Hvězda komediálního seriálu Přátelé zemřela v roce 2023 ve věku čtyřiapadesáti let na předávkování právě ketaminem. Herec, který měl během svého života problémy s alkoholem i drogami, se látkou léčil kvůli depresím. Přes prostředníka si ji ale od Sanghaové objednal i nad rámec léčby. Žena verdikt přijala v slzách. Její právníci argumentují, že patnáct let za mřížemi je příliš a že není správné, aby jako dealerka dostala několikanásobně vyšší trest než osoba, která Perrymu drogu aplikovala. Tou byl hercův asistent, který zatím na verdikt čeká. Stejně jako prostředník, který padesát lahviček tekutého ketaminu sehnal od Sanghaové.
V Mexiku se přou o díla Fridy Kahlo. Pocházejí ze sbírky české emigrantky

V Mexiku se vedou spory o spravování děl Fridy Kahlo, jedné z nejzajímavějších postav světového malířství. Sbírka, z níž pochází, nese i českou stopu. Kulturní veřejnost se ozvala proti plánům vystavit obrazy ve Španělsku. Postrádá totiž garanci, že se ze zahraničí vrátí.
VideoFilmové premiéry: Krvavá nevěsta, Mavka, Šampion či Šepot lesa

Co nového nabízejí kina? Ukrajinská fantasy Mavka: Pravdivá legenda si pohrává s magií a vášní. Snímek Krvavá nevěsta: Hra začíná přináší pokračování hororově laděného příběhu plného akce, temné zábavy a adrenalinu. Životopisný film Šampion přiblíží československého mistra světa v krasobruslení Ondreje Nepelu. A francouzský dokument Šepot lesa předloží divákům v kinech vizuálně poetické vyznání lásky k rodině a přírodě.
Zemřel německý herec Adorf, známý z Plechového bubínku i Vinnetoua

Ve věku 95 let zemřel jeden z nejvýznamnějších německých filmových a divadelních herců Mario Adorf. S odvoláním na jeho manažera Michaela Starka a filmovou agenturu Reinholz o tom informoval bulvární deník Bild. Rodák z Curychu se proslavil rolemi otce trpasličího hrdiny v oscarovém snímku Plechový bubínek, čeští diváci ho znali především jako vůdce banditů Santera ve Vinnetouovi.
VideoSmetanova Má vlast zazněla díky Matyáši Novákovi v newyorské Carnegie Hall

Přepis cyklu symfonických básní Bedřicha Smetany Má vlast pro klavír, dílo Jindřicha Káana, uvedl v noci na středu v newyorské Carnegie Hall klavírista z Hradce Králové Matyáš Novák. Absolvent pražské Akademie múzických umění, žák profesora Ivana Klánského, nastudoval dílo v roce stého výročí úmrtí autora. Sám i notový zápis místy dotvořil. Jindřich Káan z Albestů byl český klavírní virtuóz, skladatel a pedagog. Před vznikem republiky vedl konzervatoř v Praze. Na přepisy děl jiných autorů pro klavír se zaměřoval. V červnu uslyší Mou vlast v podání Matyáše Nováka na klavír diváci na festivalu Smetanova Litomyšl.
Drama o střelbě ve škole zasáhlo citlivá místa

Jaká je nejhorší věc, kterou jste kdy udělali? Odpověď na tuto otázku zásadně zasáhne do svatby, kterou ve filmu nazvaném Drama chystají snoubenci v podání Zendayi a Roberta Pattinsona. Snímek, promítaný od začátku dubna i v českých kinech, provází v USA kritika za to, jakým způsobem se zhostil vážného tématu.
Jednou měsíčně zdarma otevře dalších pět muzeí, oznámilo ministerstvo

V neděli zdarma otevřou stálé expozice Národního muzea, brněnského a opavského Moravského a Slezského zemského muzea, pražského a brněnského technického muzea. Oznámilo to ministerstvo kultury. Muzea, která patří mezi organizace zřizované tímto resortem, by tak měla být otevřena pravidelně každou druhou neděli v měsíci.
