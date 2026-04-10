Autorka bestselleru Pomocnice odhalila svou totožnost

Spisovatelka Freida McFaddenová prorazila před čtyřmi lety díky thrilleru Pomocnice, který neunikl ani českým příznivcům knižního napětí. I když jí popularita nedovolila zůstat úplně v ústraní, na veřejnosti dosud vystupovala pod pseudonymem a s parukou. Svou totožnost odhalila až nyní listu USA Today.
Freidě McFaddenové je čtyřicet šest let, ve skutečnosti se ale jmenuje Sara Cohenová a pracuje jako lékařka se zaměřením na poruchy mozku. Informace o její profesi se věděly už dříve, náhradní křestní jméno si navíc vybrala jako interní vtip odkazující na zkratku pro databázi vzdělávání v medicíně Fellowship and Residency Electronic Interactive Database.
„Je to mnohem nudnější než cokoli, co se děje v mých knihách,“ podotkla spisovatelka, která si fanoušky získala především thrillery, napsala ale i humoristické povídky z lékařského prostředí.
Její knihy figurovaly mezi nejprodávanějšími tituly v žebříčcích The New York Times, Amazonu nebo Publishers Weekly. Ve Spojených státech loni prodala šest milionů výtisků, uvádí BBC.
K přiznání, kdo je, vedla autorku rostoucí popularita, která začala thrillerem Pomocnice. V něm hlavní hrdinka pracuje v domácnosti manželů Winchesterových, stará se o jejich krásný dům i jejich dceru. Skrývá přitom ovšem temné tajemství a své tajnosti má i navenek ukázková rodina.
Po úspěchu Pomocnice následovala ještě další dvě pokračování a největší bestseller McFaddenové se dočkal rovněž zfilmování, které se dostalo i do českých kin. Snímek v režii Paula Feiga se Sydney Sweeneyovou a Amandou Seyfriedovou v čele hereckého obsazení měl premiéru loni v prosinci v New Yorku. McFaddenová na ni dorazila maskovaná parukou a brýlemi, které ale prý potřebuje, i když nejde o převlek.
„Jsem v bodě své kariéry, kdy mě unavuje, že je to tajemství. Jsem unavená z toho, jak lidé diskutují, jestli jsem skutečná osoba, nebo jestli jsem tři muži,“ uvedla spisovatelka pro USA Today. Dodala, že „nemá co skrývat“.
S plným odhalením své osoby chtěla počkat do doby, kdy by její literární úspěch nemohl zasáhnout do její práce v nemocnici. Tam od roku 2023, tedy po úspěchu thrilleru Pomocnice, pracuje už jen na částečný úvazek. Čtenářům vzkazuje, že ve skutečnosti ale nezáleží, jestli ji znají jako McFaddenovou nebo Cohenovou, protože „o své skutečné já“ se ve svých příbězích podělila už dávno.