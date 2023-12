Kvíz: Nikdo neví, kdo je Elena Ferrante. Ale víte, kdo je Bolavá nebo Galbraith?

před 3 h hodinami | Zdroj: ČT24 , ČTK , The New York Times , The Guardian , La Notizia

Podle režiséra inscenace Mariána Amslera připomíná Geniální přítelkyně v mnohém proměny Československa po roce 1989. „Společnost se také potřebovala znovu konstituovat,“ upřesnil. V románu či na divadle čtenáři, potažmo diváci, sledují prostřednictvím životní cesty dvou přítelkyň z Neapole vývoj poválečné Itálie: od chudoby k ekonomickému zázraku let šedesátých, posilování moci Camorry a její vliv, proměny postavení ženy, politické boje i dozvuky fašismu.

Knihy nepotřebují autory, míní Ferrante

Elena Ferrante v rozhovoru pro The New York Times v roce 2014 podotkla, že Geniální přítelkyni považuje za svou nejnáročnější knihu. Psát ji prý bylo jako mít možnost prožít svůj život znovu. Autorka tím o sobě něco málo naznačila, její biografie i podoba jsou přesto z velké části hlavně předmětem spekulací. Neúčastní se veřejných diskusí, nepřebírá si literární ceny. Rozhovory poskytuje jen písemně a přes nakladatele jako prostředníka.

„Domnívám se, že jakmile jsou knihy napsány, nepotřebují své autory. Pokud mají co říct, dříve či později si čtenáře najdou. Pokud ne, nenajdou,“ vysvětlila Ferrante svůj postoj v dopise zaslaném vydavatelům v září 1991. Její korespondence spolu s eseji, úvahami a rozhovory vyšla (zatím ne v českém překladu) v souboru Frantumaglia: A Writer's Journey, který sama sestavila.

Literární kritik James Wood v článku pro The New Yorker v roce 2013 shrnul i na základě zveřejněných dopisů, co lze o Ferrante vyvozovat: vyrostla v Neapoli, žila určitý čas mimo Itálii, vystudovala klasickou filologii. Kromě psaní studuje, překládá a učí. Je matkou a nejspíš – v době Woodova závěru – nebyla vdaná. O moc více informací není ovšem známo ani o deset let později.

Sama Ferrante prozradila, že její pseudonym odkazuje na italskou spisovatelku Else Morante, která ji prý inspirovala nakládáním s jazykem, epičností i ženskou empatií. Svou prvotinu vydala Ferrante na začátku devadesátých let pod názvem Tíživá láska. Od té doby se také literární obec i čtenáři o pravou totožnost autorky zajímají.

Překladatelka + spisovatel = Elena Ferrante

Největší rozruch v tomto ohledu vzbudil v roce 2016 novinář Claudio Gatti, když za pravou Ferrante označil překladatelku Anitu Rajaovou, manželku spisovatele Domenica Starnoneho (jeho knihy jsou k dostání i v češtině). Podle některých teorií jsou manželé spoluautory, případně píše pouze Starnone.

Gatti si všímal podobnosti ve stylistice, zaujalo ho rovněž, že Nino je nejen jméno jedné ze zásadních postav Geniální přítelkyně, ale také rodinná přezdívka Domenica Starnoneho. Hlavně ale sledoval tok peněz a ten ho dovedl k platbám zasílaným na účet Anity Rajaové. Zarazilo ho, že honoráře překladatelky dramaticky narostly od roku 2014, tedy zhruba od doby, kdy se romány Eleny Ferrante staly celosvětovými bestsellery.