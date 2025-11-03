Akademie věd má první vydání Dürerova Nosorožce


3. 11. 2025Aktualizovánopřed 23 mminutami|Zdroj: ČTK, Akademie věd ČR

Česko má první vydání dřevořezu Nosorožec od německého malíře a grafika Albrechta Dürera. Potvrdila to expertiza Ústavu dějin umění Akademie věd. Podle odborníků jde o klíčové dílo evropské vizuální kultury a je jedním ze sta nejvýznamnějších ve světové historii. Knihovna AV ČR Nosorožce představila na zahájení Týdnu Akademie věd.

První vydání Dürerova Nosorožce vlastní pouze několik dalších sbírkových institucí na světě, například Britské muzeum, pařížský Louvre anebo Metropolitní muzeum umění v New Yorku.

Dürer nosorožce nikdy neviděl

Dřevořez z roku 1515 není přesným vyobrazením skutečného nosorožce, neboť Dürer (1471 až 1528) ho nikdy neviděl. Při interpretaci náčrtku a přiložené zprávy, které se k němu dostaly, se dopustil několika chyb. Nesprávný je kupříkladu malý roh na šíji zvířete či zpodobení trupu.

Německý text na vyobrazení v pěti řádcích shrnuje část příběhu zvířete, který se stal předobrazem díla. První nosorožec připlul z Indie do Lisabonu jako dar portugalskému králi Manuelovi I. až v roce 1515. Zvíře vyvolalo okamžitou senzaci, neboť šlo o prvního živého jedince, kterého Evropané spatřili po více než tisíci letech.

Nosorožec vyvolal rozruch i na královském dvoře Manuela I., kde byl zinscenován souboj nosorožce se slonem. Událost však nesplnila očekávání legendárního boje na život a na smrt, protože slon se zalekl a utekl. Manuel I. později nosorožce daroval papeži Lvu X. a zaslal ho lodí do Říma, nicméně plavidlo ztroskotalo a nosorožec utonul. K papeži se zvíře dostalo v podobě vycpaniny.

Dřevořez Nosorožec od Albrechta Dürera v knihovně Akademie věd ČR
Zdroj: Akademie věd ČR

Dříve než příběh nosorožce skončil, zanechal trvalou stopu v umění: na základě slovního popisu a náčrtku, které obdržel z Portugalska, vyryl německý malíř a grafik Albrecht Dürer dřevěný štoček jako formu pro tisk jednotlivých listů. Účelem bylo informovat o exotickém tvoru co nejvíce lidí.

Dürerovo vyobrazení určovalo až do osmnáctého století podobu, jak Evropané nosorožce viděli, a přestože se postupně začaly objevovat i jiné ilustrace, Dürerovo dílo bylo velice oblíbené a stalo se součástí mnoha encyklopedií a učebnic.

Považovali ho za kopii

Knihovna AV ČR Dürerova Nosorožce získala zřejmě v roce 1958 jako nákup z antikvariátu. Předpokládalo se ale, že jde pouze o kopii. Z archivních dokumentů experti vyvozují, že nejspíš šlo o akvizici Františka Horáka, tehdejšího ředitele knihovny. Byla uložena v depozitáři starých tisků.

Grafickému listu se dostalo větší pozornosti u příležitosti loňské přednášky historičky umění Sylvy Dobalové z Ústavu dějin umění Akademie věd. Tisk byl vystaven pro veřejnost, aby doplnil téma přednášky na akci Noc vědců. Po přednášce si Dobalová dřevořez prohlédla a vyslovila domněnku, že by mohlo jít o první vydání. Její předpoklad odborná expertiza potvrdila.

Dřevořez Nosorožec od Albrechta Dürera v knihovně Akademie věd ČR
Zdroj: Akademie věd ČR

„Jedná se o mimořádně cenné první vydání. Otisk pochází z neopotřebené ostré desky. O původnosti tisku svědčí mimo jiné renesanční filigrán – kotva v kruhu, který lze při prosvícení pozorovat v místě hlavy tlustokožce,“ uvedla Dobalová.

Na tisku je nad hlavou nosorožce uvedeno datum vytištění grafiky, tedy rok 1515, a také slavný Dürerův monogram.

Nosorožec bude součástí Týdne Akademie věd

Vzácnému Nosorožci se věnuje také jedna z přednášek, která je součástí programu Týdne Akademie věd. Cílem akce, která trvá do 9. listopadu je přiblížit vědu a její instituce veřejnosti. Vedle přednášek zahrnuje také prohlídky a workshopy a koná se po celé republice.

Přednáška s názvem 1515: Vzácný objev prvního vydání Dürerova dřevořezu bude ve středu 5. listopadu od 18:00 také živě přenášena na YouTube kanálu akademie.

Růžencová slavnost Albrechta Dürera měla své mouchy
Růžencová slavnost

Výběr redakce

Vlaky po nedělní krádeži kabelů u Lipníka nabírají zpoždění, některé nejezdí

Vlaky po nedělní krádeži kabelů u Lipníka nabírají zpoždění, některé nejezdí

11:02Aktualizovánopřed 19 mminutami
Policie při zásahu v centrále VZP zadržela 19 lidí

Policie při zásahu v centrále VZP zadržela 19 lidí

08:02Aktualizovánopřed 23 mminutami
Rusové pronikli do všech čtvrtí Pokrovsku, píše Unian

Rusové pronikli do všech čtvrtí Pokrovsku, píše Unian

před 38 mminutami
Podmínky ve zpracovatelském průmyslu se v říjnu prudce zhoršily

Podmínky ve zpracovatelském průmyslu se v říjnu prudce zhoršily

10:46Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Žloutenkou A se letos nakazilo nejvíc lidí od sametové revoluce

Žloutenkou A se letos nakazilo nejvíc lidí od sametové revoluce

před 1 hhodinou
Útočník z vlaku v Anglii byl obviněn z několikanásobného pokusu o vraždu

Útočník z vlaku v Anglii byl obviněn z několikanásobného pokusu o vraždu

před 1 hhodinou
Brífink Pirátů před ustavující schůzí nové sněmovny

ŽivěBrífink Pirátů před ustavující schůzí nové sněmovny

před 2 hhodinami
V týdnu přijde babí léto, bude až 15 stupňů

V týdnu přijde babí léto, bude až 15 stupňů

před 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Kultura

Akademie věd má první vydání Dürerova Nosorožce

Česko má první vydání dřevořezu Nosorožec od německého malíře a grafika Albrechta Dürera. Potvrdila to expertiza Ústavu dějin umění Akademie věd. Podle odborníků jde o klíčové dílo evropské vizuální kultury a je jedním ze sta nejvýznamnějších ve světové historii. Knihovna AV ČR Nosorožce představila na zahájení Týdnu Akademie věd.
11:23Aktualizovánopřed 23 mminutami

Egypťana Sinuheta překládala do češtiny politická vězeňkyně přímo za mřížemi

Šestá nejoblíbenější kniha v Česku – Egypťan Sinuhet od Miky Waltariho – vyšla poprvé v češtině před šedesáti lety. Historický román o egyptském lékaři tehdy přeložila Marta Hellmuthová, která si knihu přečetla poprvé právě při svém pobytu v Egyptě. Rozhodla se dokonce sama naučit finsky, aby román mohla přeložit přímo z originálu. Pro komunisty se i se svým manželem ale stala nepohodlnou a překlad oblíbené knihy musela dokonce dokončit jako politická vězenkyně ze mřížemi v Pardubicích.
před 5 hhodinami

Bytová divadla lákají svou blízkostí

Bytová divadla stále oslovují diváky. Některá představení jsou pravidelně vyprodaná. Oslovená divadla se shodují, že diváky přitahuje blízkost, autenticita a intenzivní kontakt mezi hercem a publikem. Na inscenacích se podílí jak amatérští, tak profesionální herci. Bytová divadla fungují převážně v Praze, alternativní scény se ale objevují i v dalších městech.
včera v 10:02

Pražská výstava se věnuje stáří a péči o blízké

Péče o nemocného nejen jako zátěž, ale také jako příležitost k budování rodinných vztahů. Takový pohled nabízí první česká interaktivní výstava „Institut blízkosti“ v pražské The Chemistry Gallery, která se zabývá i důstojným stářím. Určená je profesionálům i lidem, kteří chtějí anebo už začínají doma pečovat o blízkého.
včera v 06:30

Další Thálii má Dočkalová a Absolonová, dvakrát uspěla baletní Manon

V Národním divadle byly předány ceny Thálie, které vyzdvihují jevištní výkony uplynulé sezony. Své druhé Thálie převzaly Tereza Dočkalová a Monika Absolonová. Díky výkonům Federica Ievoliho a Rominy Contrerasové dvakrát uspělo baletní drama L’Histoire de Manon v pražském Národním divadle.
1. 11. 2025Aktualizováno1. 11. 2025

V Gíze otevřeli muzeum, které má být největší na světě

Nedaleko pyramid v Gíze otevřeli nové muzeum starověkého Egypta. Výstavba monumentálního objektu trvala přes dvě desetiletí a údajně jde o největší muzeum na světě. Egyptská vláda si dělá naděje, že zpřístupnění více než padesáti tisíc exponátů na jednom místě pomůže cestovnímu ruchu.
1. 11. 2025

Zemřel herec Tchéky Karyo, známý z Brutální Nikity či série Nezvěstní

Ve věku 72 let zemřel francouzský herec Tchéky Karyo, známý z filmu Brutální Nikita či seriálu Nezvěstní. Informovala o tom v pátek večer agentura AFP s odvoláním na jeho agentku Elisabeth Tannerovou. Jeho rodina v prohlášení uvedla, že bojoval s rakovinou.
1. 11. 2025

AI se zatím nebojíme, řekli ČT představitelé literatury

Literatura je jednou z uměleckých forem, kde se uplatňuje umělá inteligence. AI přináší nástroje, které dokážou generovat text, přeložit ho z cizího jazyka nebo načítat audioknihy. Překladatelé a literární vědci oslovení kulturní redakcí ČT jsou ale k rychle se vyvíjející technologii spíše skeptičtí.
31. 10. 2025
Načítání...