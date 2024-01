Výroba aut v Česku dosáhla předcovidové úrovně. Evropané mají opět zájem o nové vozy

Výroba automobilů v Česku se dostala na úroveň před covidovou krizí. Souvisí to s oživením zájmu o nové vozy v Evropské unii, kde prodeje loni vzrostly o čtrnáct procent. Většina tuzemské produkce míří právě do zahraničí. V průměru patnáct procent prodejů tvořily v EU elektromobily. V oblíbenosti už překonaly vozy s naftovými motory. Česko je však s tříprocentním podílem bateriových aut skoro na konci tabulky.

„Skladba vozů se za posledních pár let dramaticky změnila ve prospěch SUV vozů. Těžších, logicky s většími emisemi. Zároveň je to zajímavý segment z pohledů marží,“ podotkl odborník společnosti EY pro automobilový průmysl Petr Knap. Svůj podíl zvýšily i kategorie střední a nižší střední třídy. Oproti tomu obliba vozů malé třídy a víceúčelových aut klesá.

Více energie teď automobilky věnují i výrobě bateriových aut. V Česku jich vzniklo 130 tisíc. Šest a půl tisíce registrovaných ale představuje jen tříprocentní podíl. „Elektromobilita je velká inovace pro českou veřejnost, mění to naše přemýšlení o dopravě. Lidé nemají zatím tu vlastní, osobní zkušenost. V kombinaci i s tím, že pro lidi je to věc, která je často ekonomicky nedostupná, je velký problém k tomu najít nějaký postoj a vlastně to přijmout pozitivně,“ okomentoval sociolog a ředitel Institutu 2050 Jan Krajhanzl.

„Evropský trh je rozhodující pro naše místní fabriky, protože export je výrazně přes devadesát procent. Český trh je vlastně výrazněji pozadu, kde zaujímáme třetí místo od konce mezi zeměmi EU,“ uvedl Knap. Pomoci mohou třeba nové dotace na nákup elektromobilů, o které letos budou moci zažádat podnikatelé.