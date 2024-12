Nezaměstnanost v listopadu mírně stoupla

Nezaměstnanost v Česku letos v listopadu vzrostla o 0,1 procentního bodu na 3,9 procenta. Vrátila se tak na úroveň, kde byla v září. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Úřad práce. Lidí bez práce bylo v listopadu celkem 290 425, o 1422 více než v předchozím měsíci. Volných míst oproti předchozímu měsíci naopak ubylo, a to o 10 331 na 255 641. Loni v listopadu byla nezaměstnanost menší, činila 3,5 procenta.

Počet lidí v evidenci pracovních úřadů zahrnuje i nezaměstnané, kteří nemohou okamžitě nastoupit do práce. Jsou to například lidé na rekvalifikačních kurzech, nezaměstnané ženy na mateřské dovolené, vězni nebo nezaměstnaní v pracovní neschopnosti. Takzvaných dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku od 15 do 64 let, kteří mohli ihned nastoupit do práce, bylo v Česku v listopadu 267 815.

Nejvyšší nezaměstnanost byla v předposledním měsíci letošního roku v Ústeckém kraji se šesti procenty. Naopak nejnižší nezaměstnanost byla 2,8 procenta v Praze. Mezi okresy byla nejvyšší na Karvinsku, kde dosáhla 8,3 procenta. Nejnižší podíl nezaměstnaných byl v okrese Praha-východ, kde práci hledalo 1,4 procenta lidí.