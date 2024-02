Koruna je hodnotou na dvouletém minimu. Lidem se může prodražit dovolená či nákup elektroniky

Slabá koruna se obvykle poměrně výrazně projevuje na cenách techniky, spotřební elektroniky nebo domácích spotřebičů.

Prodražit se ale můžou také nákupy v cizině. „To oslabení koruny bylo poměrně významné, za poslední rok o dvě koruny za euro, takže to se samozřejmě propisuje i do cen dovolených, které můžou zdražit, byť nečekám, že by to zdražení mělo být nějaké enormní. A stále čekám, že inflace obecně bude v Česku klesat,“ uvedl ekonom ČSOB Dominik Rusinko.

S poklesem inflace počítá i Česká národní banka (ČNB). Přesto chce zůstat v dalším snižování úroků opatrná. „Pokud by kurz dál oslaboval, pak by to samozřejmě zpomalilo trajektorii poklesu úrokových sazeb, případně by na nějakou dobu mohla být zcela zastavena,“ řekla viceguvernérka ČNB Eva Zamrazilová.

Čas pro zásah ČNB?

Ekonomové se liší v názorech na to, zda by neměli centrální bankéři zasáhnout a kurz české měny posílit. „Z mého pohledu zatím ty úrovně, na kterých je aktuálně koruna, ještě nejsou takové, aby musela ČNB intervenovat,“ prohlásil Rusinko.

„Bylo by dobré, aby banka dál snižovala úrokové sazby, ale zároveň se pokusila posílit korunu jinými nástroji, protože její cíl v té poslední predikci je 24,40 korun (za euro) na konci tohoto roku. Při tomto vývoji po mém soudu bez intervencí bude těžké se na něj dostat,“ zmínil ekonom a exministr financí Ivan Pilip.

„Česká národní banka by právě mohla použít této, řekněme, výjimečné situace, využít svoje devizové rezervy a svým způsobem trochu stabilizovat vývoj koruny,“ myslí si zase hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská.

Zamrazilová ale s ovlivňováním kurzu v tuto chvíli nepočítá. „My jsme naopak v tuhle chvíli rádi, že kurz se pohybuje pod vlivem volné ruky trhu,“ uvedla. Naposledy začala banka intervenovat v květnu 2022.