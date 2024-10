Drahá čokoláda i neúroda ořechů. Vánoční cukroví letos podraží

Vánoční cukroví bude letos ve většině pekáren a cukráren oproti předchozím letům dražší, a to hlavně kvůli nárůstu cen čokolády, ořechů nebo másla. Vyplývá to z informací, které České televizi poskytl Svaz pekařů a cukrářů v ČR a oslovené pekárny a cukrárny. Zdražení čokolády způsobila špatná úroda kakaa v západní Africe, na cenách ořechů se projeví zase jarní mrazy, kvůli kterým letos Česko zažívá podprůměrnou sklizeň. Pekaři a cukráři napříč republikou již přijímají první objednávky na vánoční mlsání.

Přestože hlavní vlna pečení vánočního cukroví začne pekařům a cukrářům až na přelomu listopadu a prosince, už teď je jasné, že náklady na výrobu cukroví budou oproti loňsku vyšší. A to hlavně kvůli dražším vstupním surovinám. „Velké riziko je cena kakaa a čokolády, u které se očekává, že nahoru půjde naprosto razantně. Její dovozci nás ale ubezpečují, že do konce roku by to nemuselo být tak drastické. Už teď je ale čokoláda dražší než v minulých letech,“ upozornil Bohumil Hlavatý, výkonný ředitel Svazu pekařů a cukrářů v ČR.

Pekaře a cukráře podle něj navíc znepokojuje taky vývoj cen másla. „Sledujeme to s napětím. Další zdražení by ve finále mohlo mít větší vliv na cenu než čokoláda,“ obává se Hlavatý.

Přicházejí první objednávky

Lidé, kteří nepečou cukroví doma, se už s prvními objednávkami na cukráře a pekaře obrací. Přibývají například v českobudějovickém bistru Vypečený okno. Zatímco loni tam nabízeli zákazníkům kilo cukroví za dvanáct set korun, letos vyjde o stovku dráž.

Podle spoluprovozovatele bistra Emila Jirouška za tím stojí právě dražší přísady. „Čokoláda je dražší určitě o třetinu. U másla jsme taky o nějakých dvacet až pětadvacet procent nahoře. Už teď stojí šedesát korun. A to má podle prognóz jít ještě o nějakých deset korun nahoru. To bude vražda,“ uvedl Jiroušek. Jak ale podotýká, raději prý promítnou cenu za kvalitní čokoládu do finálních výrobků, než aby museli snižovat jejich kvalitu.

První zákazníci už se obracejí taky na Olgu Kunovou z jihlavského rodinného cukrářství Cukroví od Kuny. Objednávky zde spustili jako obvykle 1. října. Dohromady budou letos péct 350 kilogramů cukroví – osmdesát kilogramů už si přitom lidé stihli zarezervovat. Podle Kunové si zájemci i přes zdražení zbytek cukroví předobjednají v nejbližších dnech.