Zloději od začátku roku vykradli už na dva a půl tisíce aut. Řidiči v nich často nechávají cennosti

Jen v Praze za první čtyři měsíce letošního roku okradli zloději skoro dvanáct set řidičů. Například v roce 1970 byla čísla podobná, ale to jezdilo v hlavním městě mnohem méně aut. I proto se situací zabývají orgány národního výboru města Prahy ve spolupráci s veřejnou bezpečností.

„Apel z naší strany směrem k občanům spočíval hlavně v tom, aby si všímali svého okolí,“ uvedl místostarosta Prahy 11 Jan Jaroš (Praha 11 Sobě).

Pachatele se většinou najít nepodaří. Loni policie objasnila jen šestnáct procent takových krádeží. Situaci ale zlepšuje hlavně lepší zabezpečení aut nebo množství kamerových systémů. „V ideálním případě i přímo (zaměřené) na to vaše vozidlo, to je samozřejmě nejlepší možná prevence v kombinaci s tím, že nebudeme mít v tom vozidle nic cenného, co by lákalo potenciálního zloděje,“ doplnil Ondřej Moravčík z policejního prezidia.

Zloději používají i takzvané rušičky zamykání. Řidiči by proto měli vzít ještě za kliku, než odejdou. Auta už také fungují s jinou výbavou než dřív, například autorádia se nedají z vozu odmontovat tak snadno. Majitelé bazarů, kde autorádia často končí, navíc říkají, že veškeré věci berou od lidí jedině po předložení občanského průkazu. Podle policie nyní ukradené zboží zloději prodávají hlavně na ulici nebo na internetu.