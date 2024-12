Zkraje: Od uhlí k palivu budoucnosti

Během příštích deseti let chce ministerstvo životního prostředí upustit od vytápění uhlím v rodinných domech, náhradou mají být kotle na biomasu nebo tepelná čerpadla. Jak domácnosti a velké firmy ovlivňují to, co Češi dýchají, a jakým způsobem pomohly kotlíkové dotace, díky kterým si lidé mohli pořídit ekologičtější zdroj tepla? I tom diskutovali v pořadu Zkraje starosta Ludgeřovic Daniel Havlík (SOCDEM), podnikatel Jan Světlík, vědec Jiří „Smokeman“ Horák, ředitel odboru ochrany ovzduší ministerstva životního prostředí Kurt Dědič, novinář Jan Brož a ředitel obecně prospěšné společnosti Čisté nebe Ondřej Daněk.