Senát schválil rozšíření ochrany kulturních památek dočasně zapůjčených do Česka z ciziny

Senát ve čtvrtek schválil novelu o pozemních komunikacích. Podle ní by řidiči kamionů už neměli platit pokuty za to, když se při vysokorychlostním vážení zjistí, že jejich vůz je přetížený. Pokutu by ve správním řízení nově měli dostat jen provozovatelé vozidla. Nyní hrozí pokuta jak provozovateli, tak řidiči. Horní komora v úvodu schůze rovněž schválila navrhované rozšíření ochrany kulturních památek dočasně zapůjčených do Česka z ciziny, například na výstavy, proti případné exekuci.