Stavba důležitých cest je klíčová pro českou konkurenceschopnost, řekl Fiala po zasedání vládního výboru

Za nejdůležitější premiér Fiala považuje financování strategické dopravní infrastruktury. „Jde o to najít cestu, jak dostavět klíčové dálnice, silnice, dopravní propojení, a tím zlepšit konkurenceschopnost České republiky,“ uvedl premiér s tím, že mobilita také snižuje rozdíly mezi regiony.

„Současná dopravní síť znamená v mnoha případech dramatická zdržení, zpoždění v dopravě. To má přímý negativní vliv na ekonomický výkon České republiky. Jde ale i o dopravní bezpečnost,“ uvedl Kupka na brífinku. „Každá koruna investovaná do dopravní infrastruktury (...) přináší státu podle různých analýz a metod 60 až 70 haléřů,“ doplnil. Tempo investic se podle něj zvedlo, je nutné ho však udržet.

Prezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj poznamenal, k pochybení podle něj došlo během ekonomické krize po roce 2008. „Rozhodli jsme se šetřit na všech stranách,“ řekl. „Zastavili jsme projekty v infrastruktuře. To byl moment, kdy nás polská ekonomika předběhla, protože se k tomu postavila jinak,“ uvedl.

Stát by se podle Rafaje neměl zaměřovat jen na investice do dopravy, rozvíjet by se podle něj měla například energetická infrastruktura a zdroje. „Nejenom ty zelené, ale zdroje, které státní energetická koncepce bude považovat za strategické následujících například dvacet let,“ uvedl.

Výbor doporučil investice do technologických center i dostupnosti kvalifikovaných pracovníků

Podle Fialy by se Česká republika měla soustředit i na podporu technologických center, k čemuž by premiér chtěl dospět například méně byrokratickou formou podpory, která bude inspirována zahraničím. Výbor se chce zaměřit také na dostupnost kvalifikovaných zaměstnanců pro strategický polovodičový sektor – zjistit nároky firem a následně oslovit univerzity.

„Budeme potřebovat více kvalifikovaných pracovníků v této oblasti. Současně je to dobrá cesta, jak se to naučit i v dalších oblastech. Stejně tak budeme potřebovat více kvalifikovaných pracovníků třeba pro dostavbu jaderných elektráren,“ sdělil premiér.