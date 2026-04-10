Zemřela Helena Vovsová, která pomáhala Židům pracujícím pro Heydricha


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Zemřela Helena Vovsová, která za druhé světové války pomáhala zajatým Židům pracujícím pro rodinu zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Na facebooku o tom informovala organizace Paměť národa. Podle webu organizace žena zemřela v pondělí 6. dubna, dožila se sta let.

Vovsová se narodila v roce 1926 a s rodinou žila v Panenských Břežanech. V patnácti letech nastoupila jako pomocná zahradnice na zámek, kde sídlil zastupující říšský protektor – zprvu Konstantin von Neurath a po něm Reinhard Heydrich s rodinou, uvedla Paměť národa.

Žena pomáhala vězňům, kteří na zámku otrocky pracovali. Židovští vězni bydleli ve stáji a zaměstnanci měli zakázáno s nimi navazovat jakýkoli kontakt. „Helena Vovsová přesto těmto zbídačeným lidem obětavě pomáhala, doručovala poštu, potraviny, sháněla léky, prostředky proti blechám, vše, co bylo třeba. Mnohokrát riskovala život, když pronášela proviant přes bránu hlídanou esesáky,“ píše Paměť národa.

Historická rekonstrukce: Atentát na Heydricha minutu po minutě
Po 75 letech Gabčík a Kubiš znovu v Praze zaútočili na Heydricha

V roce 1943 byli židovští vězni deportováni do Terezína a Osvětimi. Ze sto padesáti Židů, kteří pracovali na zámku, jich válku přežilo šestadvacet. Vovsovou po válce někteří bývalí vězni vyhledali, aby jí poděkovali za pomoc.

Oficiálního uznání českého státu se Vovsová dočkala až šedesát let po skončení druhé světové války, když jí ministerstvo obrany v roce 2005 přiznalo status účastníka národního boje za osvobození. Vovsová od ministerstva rovněž obdržela vyznamenání Zlaté lípy ministra obrany České republiky, které se uděluje „za zásluhy o ochranu lidských práv, svobod a za rozvoj základních principů demokratického a právního státu“.

Astronauti mise Artemis II se vrací na Zemi. Kritický bude průlet atmosférou

Rada EU schválila český plán na využití fondu SAFE pro vojenské účely

Aplikaci Telegram v Rusku téměř úplně zablokovaly tamní úřady

Tučňák císařský se stal ohroženým druhem

Přemnožení komárů monitorují vědci na jihu Moravy

Soud poslal do vězení „ketaminovou královnu“ spojenou se smrtí Matthewa Perryho

Máme podobné názory na mnoho záležitostí, řekl Pavel po jednání s italským prezidentem

Izrael vyzval k evakuaci jižního Bejrútu

Aktuálně z rubriky Domácí

Paliva o víkendu mírně zdraží, stát zvýšil cenové stropy

Paliva o víkendu mírně zdraží, stát zvýšil cenové stropy pro sobotu, neděli a pondělí. Nafta zdraží o 70 haléřů na 45,90 koruny za litr, benzin o 18 haléřů na 41,95 koruny za litr. V pátek nafta na čerpacích stanicích podle předchozího rozhodnutí kabinetu výrazně zlevnila. Na mnohých místech ji prodejci nabízeli za 45,20 koruny za litr, tedy za maximální možnou cenu stanovenou ministerstvem financí. Ceny benzinu jsou u pump většinou nižší než cenový strop, který činí 41,77 koruny za litr.
Sníh komplikoval dopravu na Karlovarsku, k nehodám došlo i v Plzeňském kraji

Sněžení v Karlovarském kraji zkomplikovalo dopravu, především na Karlovarsku napadlo nad ránem místy i několik centimetrů mokrého sněhu. Na silnici I/6 na výjezdu z Karlových Varů blokovala kolona vozidel průjezd, silnice byla několik desítek minut neprůjezdná. Sníh napadl také v Plzeňském kraji, na mokrých vozovkách se stalo několik nehod. Podle policie jich ale nebylo nijak výrazně vyšší množství.
Rada EU schválila český plán na využití fondu SAFE pro vojenské účely

Rada EU, která zastupuje členské státy, oznámila, že schválila český plán na využití prostředků z evropského finančního nástroje SAFE, který byl zřízen loni a umožňuje půjčky na vojenské vybavení. Česká republika může využít částku 2,06 miliardy eur (50,3 miliardy korun). Česká strana dokument ještě v lednu upravovala, proto se schvalování protáhlo.
Nejsou to pěstouni, přesto mění dětem život. Hostitelů je málo

Nadační fond Spoluživot hledá nové hostitele pro děti z dětských domovů. Hostitelská péče je málo známou alternativou k náhradní rodinné péči. Na rozdíl od adopce či pěstounství dítě nepřichází do nového domova na každodenní bydlení. Hostitel se nestává náhradním rodičem, ale nabízí možnost trávit společný čas a navázat dlouhodobý vztah. V dětských domovech v Česku žije přes čtyři tisíce dětí.
Nezaměstnanost v březnu klesla na pět procent

Nezaměstnanost v Česku v březnu klesla proti únoru o dvě desetiny procentního bodu na rovných pět procent, vyplývá z čerstvě zveřejněných údajů Úřadu práce ČR. Lidí bez práce ubylo o 9367, úřady evidovaly ke konci měsíce 372 338 uchazečů o zaměstnání. Počet volných míst stoupl o 1840, úřady nabízely 91 545 pracovních pozic.
Uměle vytvořený problém, říká ke sporu ohledně účasti na summitu NATO Kysela

Ani ministr zahraničí, ani vláda nemůže bránit běžnému vystupování prezidenta navenek, řekl v Událostech, komentářích ústavní právník Aleš Gerloch. V případě otázky, kdo Česko zastoupí na summitu NATO, se podle něj ovšem jedná o jiný případ, protože jde o mezinárodní organizaci a zastupování vlády v ní. „Vystřídali jsme řadu premiérů a prezidentů a víceméně to fungovalo, takže kdybychom ten problém uměle nevytvořili, (...) tak ho nemusíme řešit,“ říká ústavní právník Jan Kysela. Debatou provázela Tereza Řezníčková.
Žalobce podal návrh na vzetí do vazby u tří obviněných v podvodu s dotacemi

Pověřený evropský žalobce Radek Mezlík podal návrh na vzetí do vazby u tří obviněných v kauze stamilionových dotací na inovační centrum pro zakládání kancelářských objektů a vědeckých firem, zjistila ČT. V pátek odpoledne o jeho návrhu rozhodne brněnský městský soud. Policie v kauze obvinila sedm lidí a dvě právnické osoby. Mezi stíhanými jsou tři veřejní činitelé.
