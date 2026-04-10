Zemřela Helena Vovsová, která pomáhala Židům pracujícím pro Heydricha

Zemřela Helena Vovsová, která za druhé světové války pomáhala zajatým Židům pracujícím pro rodinu zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Na facebooku o tom informovala organizace Paměť národa. Podle webu organizace žena zemřela v pondělí 6. dubna, dožila se sta let.
Vovsová se narodila v roce 1926 a s rodinou žila v Panenských Břežanech. V patnácti letech nastoupila jako pomocná zahradnice na zámek, kde sídlil zastupující říšský protektor – zprvu Konstantin von Neurath a po něm Reinhard Heydrich s rodinou, uvedla Paměť národa.
Žena pomáhala vězňům, kteří na zámku otrocky pracovali. Židovští vězni bydleli ve stáji a zaměstnanci měli zakázáno s nimi navazovat jakýkoli kontakt. „Helena Vovsová přesto těmto zbídačeným lidem obětavě pomáhala, doručovala poštu, potraviny, sháněla léky, prostředky proti blechám, vše, co bylo třeba. Mnohokrát riskovala život, když pronášela proviant přes bránu hlídanou esesáky,“ píše Paměť národa.
V roce 1943 byli židovští vězni deportováni do Terezína a Osvětimi. Ze sto padesáti Židů, kteří pracovali na zámku, jich válku přežilo šestadvacet. Vovsovou po válce někteří bývalí vězni vyhledali, aby jí poděkovali za pomoc.
Oficiálního uznání českého státu se Vovsová dočkala až šedesát let po skončení druhé světové války, když jí ministerstvo obrany v roce 2005 přiznalo status účastníka národního boje za osvobození. Vovsová od ministerstva rovněž obdržela vyznamenání Zlaté lípy ministra obrany České republiky, které se uděluje „za zásluhy o ochranu lidských práv, svobod a za rozvoj základních principů demokratického a právního státu“.