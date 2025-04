Zemřel psychiatr a zakladatel Národního ústavu duševního zdraví Cyril Höschl

Od devadesátých let působil Höschl jako děkan 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a jako přednosta psychiatrické kliniky této fakulty. V letech 2007 a 2008 byl prezidentem Evropské psychiatrické asociace a v letech 2008 a 2009 také prezidentem Federace evropských lékařských akademií. Funkci ředitele NUDZ v Klecanech u Prahy, který vznikl transformací Psychiatrického centra Praha, vykonával do roku 2021. Byl mimo jiné i zakládajícím členem Učené společnosti ČR a laureátem ocenění Česká hlava z roku 2008.

Zmíněný biochemik Konvalinka v tomto kontextu ocenil Höschlovy komentáře o příznacích postupující choroby. „Jako neurolog pochopil, že se blíží konec, a s velkou elegancí a vtipem to popisoval. Přišlo mi to úplně neuvěřitelné,“ popsal v rozhovoru pro ČT24.

„Byl to génius. Mimořádně inteligentní člověk, který zvládal věci s nadhledem. Věci, které my, ostatní smrtelníci, zvládáme strašlivým úsilím. Byl to vizionář – měnil s lehkostí a se šarmem svět kolem sebe a lidé, co na tom dělali s ním, se cítili, že jsou součástí velkého dobrodružství,“ dodal Konvalinka.