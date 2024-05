Zemědělci a učitelé hovoří o „ukradených“ protestech. Mají pocit, že jejich argumenty zanikly v bouři dezinformací

Protesty zemědělců, které se uskutečnily v zimních měsících v Praze, dramaticky ovlivnily dopravu ve městě – traktory částečně zablokovaly v jednom případě Wilsonovu ulici, ve druhém Letenskou pláň a nábřeží v Holešovicích. Hlavně první akce ale skončila pro některé účastníky rozčarováním a předčasně.

„Pokud se k tomu přidá taková ta národní domobrana v maskáčích, tak úplně odtrhnou pozornost od problémů v zemědělství. Jede to úplně jiným směrem,“ zdůvodnil předčasný odjezd z Prahy zemědělec Jan Vlasák. Jako „ukradený“ charakterizoval protest další farmář Miloš Malý. „Když se podíváme na skupinu lidí, kteří tady provolávají protivládní hesla a nadávají všem, tak to není to, co my jsme chtěli,“ prohlásil.