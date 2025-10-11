Ceny rekreačních objektů se za uplynulý rok zvýšily v průměru o devět procent. Rychleji zdražovaly především zrekonstruované chaty v atraktivních lokalitách s vlastním pozemkem. Majitelé zahradních chat ve velkých městech za ně chtějí v průměru přes milion a půl. Naopak v méně atraktivních oblastech se prodávají zhruba za 850 tisíc. Podobné je to i u větších rekreačních objektů. Nejžádanější a zpravidla nejdražší jsou chaty a chalupy v horských střediscích. Zájemci si připlatí i za rekreační nemovitosti, které jsou upravené pro celoroční bydlení. Žádané jsou také zahradní domky v koloniích u velkých měst.
Zájem kupců o chaty a chalupy neslábne
3 minuty