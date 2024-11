Za účast na anexi Krymu zvýšil soud Rusovi trest vězení na deset let

Za založení organizované zločinecké skupiny, která se v roce 2014 podílela na nelegální anexi ukrajinského Krymu, zpřísnil pražský vrchní soud Rusovi Alexandru Frančettimu trest z pěti let vězení na deset. Vyhoštění z Česka mu pak z deseti let rozšířil na neurčitou dobu. Verdikt vynesený ve Frančettiho nepřítomnosti je pravomocný. Úřady v současné době nevědí, kde se Rus nachází.

„Po několik let konzistentně uváděl a pyšně se doznával k tomu, jakým způsobem se angažoval v oblasti Sevastopolu,“ konstatovala soudkyně Kateřina Radkovská. Frančettiho obhajobu označila za nevěrohodnou a účelovou. Jeho advokátka řekla, že se závěry českých soudů nesouhlasí a že zváží podání dovolání.

Úřady v současné době nevědí, kde se Rus nachází. Pokud by byl v budoucnu na základě zatykače dopaden a vydán do Česka, mohl by požádat o konání nového hlavního líčení za své účasti.

Tím, že před trestním řízením ujel, projevil Frančetti podle Radkovské jasný disrespekt k českým úřadům. „Činu se dopustil z politického přesvědčení a nadále trvá na tom, že jeho čin je prospěšný. Možnost jeho nápravy je mizivá. Z toho důvodu máme za to, že do České republiky by se vůbec neměl vracet,“ zdůvodnila soudkyně vyhoštění naneurčito.