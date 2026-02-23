Za protispotřebitelské praktiky rozdal loni ERÚ rekordní pokuty


před 40 mminutami|Zdroj: ČTK

Energetický regulační úřad (ERÚ) uložil vloni obchodníkům za praktiky, které poškozují spotřebitele, pokuty za 18,5 milionu korun. Jde o rekordní částku za více než dvacetileté fungování úřadu. Za poslední dva roky se objem pokut více než zdvojnásobil. Součástí loňských sankcí byla i zatím nejvyšší samostatná pokuta šest milionů korun pro společnost Elgas Energy. Roste i počet případů takzvaných energošmejdů, informoval v pondělí ERÚ.

Dohromady úřad vloni udělil sankce za všechny přestupky v energetice za rekordních 28,4 milionu korun, protispotřebitelské praktiky tvoří hlavní podíl. Objem loňských sankcí po roce opět překonal dosavadní rekord, který činil 14,3 milionu korun. Úřad nejčastěji sankcionoval nevystavená vyúčtování, nevyřízené reklamace, nevrácené přeplatky, znemožňování odchodu klientů k jinému dodavateli nebo protiprávní převádění zákazníků na takzvané spotové produkty.

„Výše pokut za protispotřebitelská jednání rok od roku roste. Ochrana spotřebitele je jednou z našich prioritních oblastí, na kterou se zaměříme i do budoucna s cílem vyčištění trhu od nežádoucích praktik. Zásadní je rovněž prevence včetně osvěty spotřebitelů, abychom problémům předcházeli,“ zdůraznil předseda ERÚ Jan Šefránek.

Pokuty za jednání proti spotřebitelům tak tvoří stále vyšší podíl na celkových sankcích, loni tvořily téměř dvě třetiny z celkových 28,4 milionu korun pravomocně uložených pokut za veškeré přestupky spáchané v energetice. Spolu s tím roste i počet podání k zahájení kontroly, kterých loni ERÚ obdržel přes tři sta.

Vyúčtování za teplo by si lidé měli důkladně zkontrolovat
Ilustrační foto

Nejvyšší sankce a zrušení licence

„Nejde pouze o pokuty. Společnosti Elgas Energy, která od nás dostala nejvyšší šestimilionovou individuální sankci, jsme zároveň zrušili licenci. Z energetického trhu tak musela odejít úplně,“ sdělila členka Rady ERÚ Markéta Zemanová.

Elgas Energy loni dostal rekordní pokutu pro jednoho konkrétního dodavatele za nekalé obchodní praktiky. Firma podle úřadu spáchala desítky přestupků vůči spotřebitelům, mezi nimi například i klamání zákazníků nebo ukládání nesmyslně vysokých záloh.

Úřad podle Zemanové zaznamenal také nárůst aktivit takzvaných energošmejdů z řad zprostředkovatelů. „Každá čtvrtá zahajovaná spotřebitelská kontrola se loni soustředila právě na chování zprostředkovatelů. Ti lidem, často bez registrace a pod falešnými záminkami, podstrkují k podpisu smlouvy či plné moci. Nezdráhají se při tom vydávat ani za jmenovce či vzdálené příbuzné svých obětí,“ přiblížila členka Rady ERÚ.

Přibývá stížností na energošmejdy. „Loví“ i v restauracích, varuje úřad
Ilustrační snímek

Výběr redakce

Červený se stal ministrem životního prostředí

Červený se stal ministrem životního prostředí

04:03Aktualizovánopřed 15 mminutami
USA přestanou v úterý vybírat cla, která soud označil za nezákonná

USA přestanou v úterý vybírat cla, která soud označil za nezákonná

10:00Aktualizovánopřed 29 mminutami
Kabátek skončil v čele VZP, novým šéfem je Duškov

Kabátek skončil v čele VZP, novým šéfem je Duškov

13:19Aktualizovánopřed 38 mminutami
Za protispotřebitelské praktiky rozdal loni ERÚ rekordní pokuty

Za protispotřebitelské praktiky rozdal loni ERÚ rekordní pokuty

před 40 mminutami
Maďarsko asi zablokuje nové sankce proti Rusku

Maďarsko asi zablokuje nové sankce proti Rusku

10:48Aktualizovánopřed 43 mminutami
Babišovi vadí rozpory v legislativním plánu. Vláda projednávání přerušila

Babišovi vadí rozpory v legislativním plánu. Vláda projednávání přerušila

13:30Aktualizovánopřed 48 mminutami
Prezident Pavel nebude vetovat rozpočet

Prezident Pavel nebude vetovat rozpočet

13:28Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Auto s Klempířem mělo nehodu

Auto s Klempířem mělo nehodu

10:44Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Aktuálně z rubriky Domácí

Červený se stal ministrem životního prostředí

Prezident Petr Pavel v pondělí na Pražském hradě jmenoval kandidáta Motoristů Igora Červeného ministrem životního prostředí. Zhruba po dvou měsících se tak zkompletoval kabinet Andreje Babiše (ANO) a zaniklo pověření šéfa diplomacie Petra Macinky (Motoristé), aby řídil právě i tento resort. Červený po uvedení do úřadu řekl, že jeho prvním úkolem bude pokračování programu Nová zelená úsporám, a též oznámil vyřešení svého střetu zájmů.
04:03Aktualizovánopřed 15 mminutami

Kabátek skončil v čele VZP, novým šéfem je Duškov

Správní rada Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) odvolala jejího ředitele Zdeňka Kabátka, který ji vedl od roku 2012. Novým ředitelem zvolila dosavadního náměstka pro služby klientům Ivana Duškova, oznámil nově zvolený předseda správní rady Kamal Farhan (ANO). Složení správní rady se obměnilo po loňských volbách.
13:19Aktualizovánopřed 38 mminutami

Za protispotřebitelské praktiky rozdal loni ERÚ rekordní pokuty

Energetický regulační úřad (ERÚ) uložil vloni obchodníkům za praktiky, které poškozují spotřebitele, pokuty za 18,5 milionu korun. Jde o rekordní částku za více než dvacetileté fungování úřadu. Za poslední dva roky se objem pokut více než zdvojnásobil. Součástí loňských sankcí byla i zatím nejvyšší samostatná pokuta šest milionů korun pro společnost Elgas Energy. Roste i počet případů takzvaných energošmejdů, informoval v pondělí ERÚ.
před 40 mminutami

Babišovi vadí rozpory v legislativním plánu. Vláda projednávání přerušila

Česko bude v EU usilovat o úplné zrušení zákazu prodeje nových vozidel se spalovacím motorem po roce 2035, řekl po jednání kabinetu premiér Andrej Babiš (ANO). Vláda vedle toho přerušila projednávání svého legislativního plánu na letošek a výhledu na další roky. Babišovi vadilo, že v plánu jsou rozpory.
13:30Aktualizovánopřed 48 mminutami

Prezident Pavel nebude vetovat rozpočet

Prezident Petr Pavel nebude vetovat návrh letošního rozpočtu se schodkem 310 miliard korun, i když podle odborníků porušuje zákon o rozpočtové odpovědnosti. V rozhovoru pro server denik.cz řekl, že prezident by neměl vládě stanovovat, jaký má mít rozpočet. Premiér Andrej Babiš (ANO) prezidentův krok ocenil.
13:28Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Hasiči likvidují velkochov 236 tisíc slepic kvůli ptačí chřipce

V Kosičkách na Královéhradecku v pondělních dopoledních hodinách začali hasiči s likvidací velkochovu slepic, který zasáhla nákaza ptačí chřipky. V kafilériích skončí téměř 236 tisíc nosnic. Likvidace chovu potrvá pět až sedm dní a denně se na ní bude podílet kolem stovky profesionálních hasičů. Silnice třetí třídy mezi Kosičkami a Kosicemi, u níž drůbežárna leží, byla v pondělí ráno uzavřena.
11:07Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Auto s Klempířem mělo nehodu

Auto s ministrem kultury Otou Klempířem (za Motoristy) mělo v Praze dopravní nehodu. Klempíře po nehodě odvezl náhradní vůz na ministerstvo, kde se mu ale udělalo nevolno a začal mít závratě, proto ho sanitka převezla do Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN). Vyšetření nepotvrdilo krvácení do mozku a v úterý se ministr vrátí do práce. Policejní mluvčí Eva Kropáčová řekla, že policie okolnosti srážky dvou osobních aut na Vítězném náměstí vyšetřuje.
10:44Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Podívejte se, kde obleva zvedla hladiny řek na povodňové stupně

Déšť a tající sníh zvedly v pondělí ráno hladiny toků v Česku na asi dvaceti místech na povodňový stupeň bdělosti, u dvou platí pohotovost. Zvýšené průtoky byly zejména pod horami na severu a na Českomoravské vrchovině. Vyplývá to z informací na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Před vzestupem hladin v pásu území od severu Čech přes Vysočinu na jih Čech meteorologové varovali. Pršet má podle nich do úterý, od středy se vyjasní.
06:04Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Načítání...