Za manipulace se zakázkami v CzechTourism uložil soud exmanažerovi podmínku


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Pražský městský soud uložil bývalému manažerovi agentury CzechTourism Aleši Pangrácovi za ovlivňování zakázek tříletý podmíněný trest, půlmilionový peněžitý trest a desetiletý zákaz činnosti. Muž má také ve zkušební době uhradit škodu, kterou trestní senát vyčíslil na 5,2 milionu korun. Verdikt není pravomocný, exmanažer od počátku vinu odmítá. Při hlavním líčení uvedl, že nemohl sám svévolně rozhodovat o přidělování zakázek v agentuře ani do procesu zasahovat.

Soud uznal Pangráce vinným z trestných činů zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, porušení povinnosti při správě cizího majetku, přijetí úplatku a poškození cizích práv. Někdejšímu řediteli odboru regionálního partnerství hrozilo až dvanáctileté vězení.

Obžalobě kvůli ovlivňování zakázek za zhruba 27 milionů čelilo spolu s ním dalších jedenáct lidí. Soud ve středu dvěma z nich uložil za podplácení a zjednání výhody při zadání veřejné zakázky podmíněné a peněžité tresty. Pouze peněžité tresty v rozmezí od sto tisíc do 225 tisíc korun dostalo pět lidí. U čtyř obžalovaných soud stíhání zastavil, protože je podle něj promlčeno.

Dva obžalovaní v kauze CzechTourismu se přiznali
Aleš Pangrác u soudu

Policie po zásahu v agentuře na podzim 2018 prověřovala i bývalou ministryni pro místní rozvoj a současnou europoslankyni Kláru Dostálovou (ANO). Detektivové ji podezírali ze zneužití pravomoci úřední osoby kvůli několika zakázkám, do kterých údajně zasahovala. Případ však nakonec odložili, zákon podle nich neporušila.

Audit dle exmanažera nenašel nesrovnalosti

Pangrác podle státního zástupce v době svého působení v CzechTourismu od roku 2015 do listopadu 2018 zneužil svého postavení manažera státní příspěvkové organizace a svého vlivu na zadávání a rozhodování o veřejných zakázkách. Řízení do 200 tisíc korun sám zadával, i u dražších tendrů se ale zasadil o to, aby je dostali jím vybraní dodavatelé – jeho známí či lidé, kteří ho podplatili. Využíval k tomu společnosti AlaPa a Clever ADS, na jejichž konta firmy peníze za úplatky posílaly a od nichž dostávaly falešné faktury.

Podle bývalého manažera ale zadávání zakázek v agentuře takto vypadat nemohlo. Ani o smlouvách na služby za méně než dvě stě tisíc korun nemohl podle své výpovědi rozhodnout sám. Vypověděl, že v CzechTourismu nikdy neměl žádný interní problém a ani audit nenašel žádné větší nesrovnalosti.

Většina z dalších obžalovaných stejně jako Pangrác vinu odmítá. Někteří se ale přiznali a soud z jejich výpovědi vycházel.

CzechTourism je státní příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je ministerstvo pro místní rozvoj. Základním cílem agentury je propagace České republiky jako destinace cestovního ruchu v Česku i v zahraničí.

Ruští hackeři, proti nimž zasáhla vojenská rozvědka, ovládli podle NÚKIB routery

Ruští hackeři, proti nimž zasáhla vojenská rozvědka, ovládli podle NÚKIB routery

Policie zadržela sedm lidí kvůli podezření na podvod s evropskými dotacemi

Policie zadržela sedm lidí kvůli podezření na podvod s evropskými dotacemi

Čerpací stanice se přizpůsobují cenovým stropům

Čerpací stanice se přizpůsobují cenovým stropům

Světoví lídři vítají příměří mezi USA a Íránem, vyzývají k trvalému míru

Světoví lídři vítají příměří mezi USA a Íránem, vyzývají k trvalému míru

Izrael znovu udeřil v jižním Libanonu, Hizballáh útoky pozastavil

Izrael znovu udeřil v jižním Libanonu, Hizballáh útoky pozastavil

USA a Írán souhlasily s dvoutýdenním příměřím

USA a Írán souhlasily s dvoutýdenním příměřím

Ceny ropy a plynu klesají

Ceny ropy a plynu klesají

Nejvyšší soud: Svoboda volby rodičky ohledně místa a způsobu porodu není absolutní

Nejvyšší soud: Svoboda volby rodičky ohledně místa a způsobu porodu není absolutní

Ruští hackeři, proti nimž zasáhla vojenská rozvědka, ovládli podle NÚKIB routery

Vojenské zpravodajství (VZ) se v březnu zapojilo do mezinárodní operace proti aktivitám hackerů spojovaným s ruskou vojenskou zpravodajskou službou GRU a která přes routery prováděla kybernetické útoky na státní a další organizace v tuzemsku i zahraničí. Operaci vedl americký úřad FBI a jejím cílem bylo odebrat útočníkům přístup k napadeným zařízením a ty následně zabezpečit.
Rada ČT se ohradila proti výrokům o nekontrolovaném hospodaření televize

Rada České televize se ve středu důrazně ohradila proti tvrzení, že hospodaření ČT není pod kontrolou a že má televize dostatek rezerv k udržení nynějšího rozsahu výroby v případě návratu k výši příjmů z roku 2024 před zvýšením poplatků, o kterém uvažuje vládní koalice. Vyplývá to z usnesení radních. Proti hlasovali Pavel Matocha a Luboš Veselý, kterým končí mandát a o členství se znovu ucházejí.
Policie zadržela sedm lidí kvůli podezření na podvod s evropskými dotacemi

Policisté zadrželi sedm lidí kvůli podezření na neoprávněně získanou evropskou dotaci na inovační centrum pro začínající vědecké firmy a projekty. Mezi zadrženými jsou dva lidé z ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a úředník ze stavebního úřadu. Podezřelí se pokusili neoprávněně získat 13,5 milionu eur (asi 340 milionů korun), informoval úřad evropského veřejného žalobce (EPPO). MPO poskytuje policii maximální součinnost, věc nelze nyní komentovat, uvedla mluvčí úřadu.
Čerpací stanice se přizpůsobují cenovým stropům

Od půlnoci z úterý na středu začala platit vládní opatření proti dalšímu prudkému zdražování pohonných hmot v Česku. Jejich součástí je stanovení maximální ceny paliv, kterou ministerstvo financí pro středu stanovilo na 49,59 koruny za litr nafty a 43,15 koruny za litr benzinu. To je o více než korunu výše, než činily průměrné ceny paliv na začátku tohoto týdne. Čerpací stanice se tomu přizpůsobují. Platí rovněž strop na marže obchodníků s palivy.
Za manipulace se zakázkami v CzechTourism uložil soud exmanažerovi podmínku

Pražský městský soud uložil bývalému manažerovi agentury CzechTourism Aleši Pangrácovi za ovlivňování zakázek tříletý podmíněný trest, půlmilionový peněžitý trest a desetiletý zákaz činnosti. Muž má také ve zkušební době uhradit škodu, kterou trestní senát vyčíslil na 5,2 milionu korun. Verdikt není pravomocný, exmanažer od počátku vinu odmítá. Při hlavním líčení uvedl, že nemohl sám svévolně rozhodovat o přidělování zakázek v agentuře ani do procesu zasahovat.
před 1 hhodinou

Nejvyšší soud: Svoboda volby rodičky ohledně místa a způsobu porodu není absolutní

Svoboda volby rodičky ohledně místa a způsobu porodu není absolutní, končí tam, kde začíná povinnost chránit život a zdraví dítěte, rozhodl Nejvyšší soud (NS). Odmítl dovolání podmínečně potrestané matky, která je zároveň profesí porodní asistentka. Rozhodla se pro domácí porod koncem pánevním i přes varování lékařů. Dítě utrpělo těžké poškození mozku a po několika týdnech v nemocnici zemřelo.
Včasný záchyt rakoviny slinivky. Praktici zapojí nové diabetiky do prevence

Zlepšuje se snaha o včasný záchyt jedné z nejagresivnějších chorob, kterou je rakovina slinivky. Ročně jí v Česku onemocní na 2700 lidí. Dalších pěti let se dožívají jen jednotky procent pacientů. Od června začnou praktičtí lékaři oslovovat k preventivnímu vyšetření nové pacienty s cukrovkou.
VideoZoologové vypustili v Plzni zachráněné netopýry do přírody

Netopýři zachránění pod střechou rekonstruované plzeňské školy se vrátili do přírody v rezervaci Kamenný rybník. Vypustili je tam zoologové s místními dětmi. Netopýři předtím strávili v záchranné stanici skoro čtyři měsíce. Zvířata dostala před svým vypuštěním najíst, netopýr zvládne sníst deset moučných červů denně. Pak se 140 netopýrů vydalo do přírody. I když v některých případech to šlo obtížněji, protože se potřebují před rozletem zahřát. Kamenný rybník poskytuje ideální podmínky. „Je tady jednak vodní hladina, takže netopýři tady budou mít dostatek příležitostí k lovu. Pak je tady les a tady kousek jsou i starší stromy, kde budou mít možnost úkrytů,“ vysvětlila zooložka Ivana Hradská.
