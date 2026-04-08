Za manipulace se zakázkami v CzechTourism uložil soud exmanažerovi podmínku

Pražský městský soud uložil bývalému manažerovi agentury CzechTourism Aleši Pangrácovi za ovlivňování zakázek tříletý podmíněný trest, půlmilionový peněžitý trest a desetiletý zákaz činnosti. Muž má také ve zkušební době uhradit škodu, kterou trestní senát vyčíslil na 5,2 milionu korun. Verdikt není pravomocný, exmanažer od počátku vinu odmítá. Při hlavním líčení uvedl, že nemohl sám svévolně rozhodovat o přidělování zakázek v agentuře ani do procesu zasahovat.
Soud uznal Pangráce vinným z trestných činů zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, porušení povinnosti při správě cizího majetku, přijetí úplatku a poškození cizích práv. Někdejšímu řediteli odboru regionálního partnerství hrozilo až dvanáctileté vězení.
Obžalobě kvůli ovlivňování zakázek za zhruba 27 milionů čelilo spolu s ním dalších jedenáct lidí. Soud ve středu dvěma z nich uložil za podplácení a zjednání výhody při zadání veřejné zakázky podmíněné a peněžité tresty. Pouze peněžité tresty v rozmezí od sto tisíc do 225 tisíc korun dostalo pět lidí. U čtyř obžalovaných soud stíhání zastavil, protože je podle něj promlčeno.
Policie po zásahu v agentuře na podzim 2018 prověřovala i bývalou ministryni pro místní rozvoj a současnou europoslankyni Kláru Dostálovou (ANO). Detektivové ji podezírali ze zneužití pravomoci úřední osoby kvůli několika zakázkám, do kterých údajně zasahovala. Případ však nakonec odložili, zákon podle nich neporušila.
Audit dle exmanažera nenašel nesrovnalosti
Pangrác podle státního zástupce v době svého působení v CzechTourismu od roku 2015 do listopadu 2018 zneužil svého postavení manažera státní příspěvkové organizace a svého vlivu na zadávání a rozhodování o veřejných zakázkách. Řízení do 200 tisíc korun sám zadával, i u dražších tendrů se ale zasadil o to, aby je dostali jím vybraní dodavatelé – jeho známí či lidé, kteří ho podplatili. Využíval k tomu společnosti AlaPa a Clever ADS, na jejichž konta firmy peníze za úplatky posílaly a od nichž dostávaly falešné faktury.
Podle bývalého manažera ale zadávání zakázek v agentuře takto vypadat nemohlo. Ani o smlouvách na služby za méně než dvě stě tisíc korun nemohl podle své výpovědi rozhodnout sám. Vypověděl, že v CzechTourismu nikdy neměl žádný interní problém a ani audit nenašel žádné větší nesrovnalosti.
Většina z dalších obžalovaných stejně jako Pangrác vinu odmítá. Někteří se ale přiznali a soud z jejich výpovědi vycházel.
CzechTourism je státní příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je ministerstvo pro místní rozvoj. Základním cílem agentury je propagace České republiky jako destinace cestovního ruchu v Česku i v zahraničí.