Z Ukrajiny do Česka přišly tisíce lidí s handicapem. Potřebují bydlení bez bariér či naučit znakový jazyk

Mezi Ukrajinci, které ruská válečná agrese vyhnala do Česka, jich je téměř sedm tisíc s handicapem. Potřebují proto větší podporu než ostatní. Například Anna Charčenková, která je od svých patnácti let odkázána na invalidní vozík, musela po příjezdu do Prahy začít hledat bydlení, kde by bylo co nejméně bariér. Nakonec se to podařilo jen částečně.

„Je zde výtah, což je důležité, protože se mohu sama dostat dovnitř a ven z budovy. I když byt jako takový není plně přístupný,“ shrnula psycholožka, která z Česka na dálku pomáhá ukrajinským uprchlíkům v různých zemích.