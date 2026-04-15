Xia, Kryšpína nebo Regulus. Odborníci posuzují neobvyklá jména pro děti

Odborníci z Ústavu pro jazyk český Akademie věd za rok 2025 vydali pro matriky 366 posudků k neobvyklým jménům. Doporučili schválit třeba jména Malachiáš, Jera nebo Christoforos. K zápisu naopak nedoporučili jména jako Gambrinus nebo Bonbóna. Od roku 2024 je možné zapisovat i zdrobnělé a domácké podoby jmen. Matriky, které ČT oslovila, o ně však velký zájem neevidují.
„Naše malá se jmenuje Damia a podle toho, co jsme zjišťovali, když se narodila, byla třetí v republice,“ říká maminka Veronika z Blanska. K netypickému jménu se s partnerem dostali náhodou přes knihu Jak se bude vaše dítě jmenovat? od lingvistky Miloslavy Knappové. „Objevili jsme tam jméno Damian, takže kdybychom měli druhého kluka, byla by to jasná volba. Daminka nám do toho trochu hodila vidle, naštěstí jsme zjistili, že je možná i holčičí verze Damia, a totálně jsme se zamilovali,“ popisuje.
Zmíněná kniha společně se seznamem jmen, který spravuje ministerstvo vnitra (MV ČR), slouží i jako opora při zápisu netradičního jména na matričních úřadech. Rodiče se obracejí na jazykovědce až ve chvíli, kdy se jimi vybrané jméno v těchto materiálech neobjevuje.
„Pokud chtějí rodiče zapsat jméno, které není uvedeno v dostupné literatuře nebo v seznamech MV ČR, předáme rodičům kontakt na Ústav pro jazyk český, aby si vyžádali odborné stanovisko k danému jménu,“ upřesňuje vedoucí oddělení matrik a ověřování Elena Kovaříková ze Zlína.
Takových stanovisek loni ústav vydal 366, o rok dříve 374, řekl ČT vedoucí oddělení onomastiky Ústavu pro jazyk český Pavel Štěpán. Počet podle něj v posledních dvou letech klesá. „Určitý pokles je zřejmě dán spíše tím, že ministerstvo vnitra matriky více nabádá k tomu, aby jména ve větší míře ověřovaly i vlastním šetřením, aby například braly v úvahu předložené rodné listy, vyjádření z ambasád a jiné doklady,“ vysvětluje.
Ne všechna jména matrika zapíše
Mezi mužskými jmény, která loni jazykovědci doporučili zapsat, byly podle Štěpána podoby jako Germano, Eustace, Christoforos, Malachiáš nebo Regulus. Z ženských jmen prošla třeba Xia, Kryšpína, Guta, Ramina nebo Jera. Objevila se také rodově neutrální jména Luci, Merien a Konstantine.
Doporučit jazykovědci podle něj naopak nemohli třeba mužské jméno Gambrinus nebo Wilém a ženské jméno Bonbóna, Felix či Jůlie. „Negativní stanoviska vystavujeme jen zcela výjimečně, jde o jednotky stanovisek ročně. Pokud nemůžeme vystavit kladné stanovisko, žadatele na to upozorníme a žádost je většinou stornována,“ upřesňuje Štěpán.
Lingvisté se tak snaží předejít tomu, aby lidé museli za vyhotovení negativního posudku platit. „Cena stanoviska záleží na náročnosti jeho zpracování a pohybuje se obvykle v rozmezí osm set až patnáct set korun (plus DPH a poštovné) za stanovisko k jednomu jménu,“ píše Ústav pro jazyk český na svém webu.
„Musíme doložit nejen existenci daného jména, ale i jeho jazykovou správnost,“ upřesňuje Štěpán. Jazykovědci podle něj jména jenom posuzují, ale neschvalují. Vycházejí přitom hlavně ze slovníků jmen v různých jazycích. Pokud jméno nejde doložit, nemohou jeho zápis doporučit. Samotné rozhodnutí je podle něj ale vždy na matrice.
O zdrobnělá jména je zatím malý zájem
Od ledna 2024 zákon umožňuje zapisovat i domácké a zdrobnělé podoby jmen. Podle oslovených matrik ale této možnosti lidé téměř nevyužívají. „Zájem o zápis zdrobnělých nebo domácích jmen je velmi malý. Za rok 2025 neevidujeme žádný,“ poznamenává mluvčí magistrátu Karlovy Vary Jan Kopál. „Zájem není velký, loni bylo zapsáno například jméno Honzík,“ doplňuje vedoucí oddělení matrik Prahy 10 Daniel Novák.
V Hradci Králové pak zapsali jméno Mikeš nebo Vítek. Podle mluvčí tamního magistrátu Kateřiny Rohlíčkové se lidé na úřad kvůli zdrobnělým jménům občas obracejí, často ale zůstanou jen u dotazů. „Na zápis zdrobnělého jména má matrika občasně telefonické dotazy, ale nakonec se pravděpodobně rodiče asi rozmyslí a zvolí jinou podobu jména než jeho zdrobnělou variantu,“ vysvětluje.
Seznam jmen se rozšiřuje
Ministerstvo vnitra pravidelně zveřejňuje na svém webu seznam jmen, která jsou už schválená. Podle poslední aktualizace ke konci března je na něm přes čtyři tisíce ženských jmen, více než tři tisíce mužských a kolem čtyř a půl tisíce rodově neutrálních.
„Tento seznam však není a z povahy věci ani nemůže být úplný, byť je ze strany ministerstva vnitra průběžně doplňován podle informací a podkladů zasílaných ze strany matričních úřadů,“ upozorňuje mluvčí resortu Hana Malá. Jen v roce 2025 do něj podle ní přibylo 173 nových jmen.
Nový systém má zlepšit přehled
Od začátku příštího roku ministerstvo vnitra plánuje spustit nový informační systém eMatrika. Ten má zajistit elektronizaci matriční agendy a zjednodušit tak i její výkon. Dojít by mělo například k urychlení komunikace mezi jednotlivými matrikami i mezi matrikou a občanem.
Projekt by měl podle Malé také zefektivnit přehled o neobvyklých jménech. „Ministerstvo bude mít mimo jiné i mnohem lepší představu o statistických datech, tedy i o četnosti zápisu jednotlivých jmen či dalších podobných údajích, a to včetně například bezprostředních údajů o tom, že došlo k zápisu nového, doposud neužitého jména a podobně,“ vysvětluje.