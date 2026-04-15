Xia, Kryšpína nebo Regulus. Odborníci posuzují neobvyklá jména pro děti


před 30 mminutami|Zdroj: ČT

Odborníci z Ústavu pro jazyk český Akademie věd za rok 2025 vydali pro matriky 366 posudků k neobvyklým jménům. Doporučili schválit třeba jména Malachiáš, Jera nebo Christoforos. K zápisu naopak nedoporučili jména jako Gambrinus nebo Bonbóna. Od roku 2024 je možné zapisovat i zdrobnělé a domácké podoby jmen. Matriky, které ČT oslovila, o ně však velký zájem neevidují.

„Naše malá se jmenuje Damia a podle toho, co jsme zjišťovali, když se narodila, byla třetí v republice,“ říká maminka Veronika z Blanska. K netypickému jménu se s partnerem dostali náhodou přes knihu Jak se bude vaše dítě jmenovat? od lingvistky Miloslavy Knappové. „Objevili jsme tam jméno Damian, takže kdybychom měli druhého kluka, byla by to jasná volba. Daminka nám do toho trochu hodila vidle, naštěstí jsme zjistili, že je možná i holčičí verze Damia, a totálně jsme se zamilovali,“ popisuje.

Nejoblíbenějšími dětskými jmény jsou znovu Jakub a Eliška
Četnost dětských jmen v Česku

Zmíněná kniha společně se seznamem jmen, který spravuje ministerstvo vnitra (MV ČR), slouží i jako opora při zápisu netradičního jména na matričních úřadech. Rodiče se obracejí na jazykovědce až ve chvíli, kdy se jimi vybrané jméno v těchto materiálech neobjevuje.

„Pokud chtějí rodiče zapsat jméno, které není uvedeno v dostupné literatuře nebo v seznamech MV ČR, předáme rodičům kontakt na Ústav pro jazyk český, aby si vyžádali odborné stanovisko k danému jménu,“ upřesňuje vedoucí oddělení matrik a ověřování Elena Kovaříková ze Zlína.

Takových stanovisek loni ústav vydal 366, o rok dříve 374, řekl ČT vedoucí oddělení onomastiky Ústavu pro jazyk český Pavel Štěpán. Počet podle něj v posledních dvou letech klesá. „Určitý pokles je zřejmě dán spíše tím, že ministerstvo vnitra matriky více nabádá k tomu, aby jména ve větší míře ověřovaly i vlastním šetřením, aby například braly v úvahu předložené rodné listy, vyjádření z ambasád a jiné doklady,“ vysvětluje.

Ne všechna jména matrika zapíše

Mezi mužskými jmény, která loni jazykovědci doporučili zapsat, byly podle Štěpána podoby jako Germano, Eustace, Christoforos, Malachiáš nebo Regulus. Z ženských jmen prošla třeba Xia, Kryšpína, Guta, Ramina nebo Jera. Objevila se také rodově neutrální jména Luci, Merien a Konstantine.

Nová studie tvrdí, že lidé mění vzhled podle svého jména
Některé celebrity ovlivní očekávání spojená s jejich jménem na dlouhou dobu

Doporučit jazykovědci podle něj naopak nemohli třeba mužské jméno Gambrinus nebo Wilém a ženské jméno Bonbóna, Felix či Jůlie. „Negativní stanoviska vystavujeme jen zcela výjimečně, jde o jednotky stanovisek ročně. Pokud nemůžeme vystavit kladné stanovisko, žadatele na to upozorníme a žádost je většinou stornována,“ upřesňuje Štěpán.

Lingvisté se tak snaží předejít tomu, aby lidé museli za vyhotovení negativního posudku platit. „Cena stanoviska záleží na náročnosti jeho zpracování a pohybuje se obvykle v rozmezí osm set až patnáct set korun (plus DPH a poštovné) za stanovisko k jednomu jménu,“ píše Ústav pro jazyk český na svém webu.

„Musíme doložit nejen existenci daného jména, ale i jeho jazykovou správnost,“ upřesňuje Štěpán. Jazykovědci podle něj jména jenom posuzují, ale neschvalují. Vycházejí přitom hlavně ze slovníků jmen v různých jazycích. Pokud jméno nejde doložit, nemohou jeho zápis doporučit. Samotné rozhodnutí je podle něj ale vždy na matrice.

Před sto lety se stala státním jazykem českoslovenština. Měla dvě varianty
Tomáš G. Masaryk

O zdrobnělá jména je zatím malý zájem

Od ledna 2024 zákon umožňuje zapisovat i domácké a zdrobnělé podoby jmen. Podle oslovených matrik ale této možnosti lidé téměř nevyužívají. „Zájem o zápis zdrobnělých nebo domácích jmen je velmi malý. Za rok 2025 neevidujeme žádný,“ poznamenává mluvčí magistrátu Karlovy Vary Jan Kopál. „Zájem není velký, loni bylo zapsáno například jméno Honzík,“ doplňuje vedoucí oddělení matrik Prahy 10 Daniel Novák.

V Hradci Králové pak zapsali jméno Mikeš nebo Vítek. Podle mluvčí tamního magistrátu Kateřiny Rohlíčkové se lidé na úřad kvůli zdrobnělým jménům občas obracejí, často ale zůstanou jen u dotazů. „Na zápis zdrobnělého jména má matrika občasně telefonické dotazy, ale nakonec se pravděpodobně rodiče asi rozmyslí a zvolí jinou podobu jména než jeho zdrobnělou variantu,“ vysvětluje.

Seznam jmen se rozšiřuje

Ministerstvo vnitra pravidelně zveřejňuje na svém webu seznam jmen, která jsou už schválená. Podle poslední aktualizace ke konci března je na něm přes čtyři tisíce ženských jmen, více než tři tisíce mužských a kolem čtyř a půl tisíce rodově neutrálních.

„Tento seznam však není a z povahy věci ani nemůže být úplný, byť je ze strany ministerstva vnitra průběžně doplňován podle informací a podkladů zasílaných ze strany matričních úřadů,“ upozorňuje mluvčí resortu Hana Malá. Jen v roce 2025 do něj podle ní přibylo 173 nových jmen.

Hajk i Mikeš, Lily Hope i Zlatuše. Žádná řeč není jménům Čechů cizí

Nový systém má zlepšit přehled

Od začátku příštího roku ministerstvo vnitra plánuje spustit nový informační systém eMatrika. Ten má zajistit elektronizaci matriční agendy a zjednodušit tak i její výkon. Dojít by mělo například k urychlení komunikace mezi jednotlivými matrikami i mezi matrikou a občanem.

Projekt by měl podle Malé také zefektivnit přehled o neobvyklých jménech. „Ministerstvo bude mít mimo jiné i mnohem lepší představu o statistických datech, tedy i o četnosti zápisu jednotlivých jmen či dalších podobných údajích, a to včetně například bezprostředních údajů o tom, že došlo k zápisu nového, doposud neužitého jména a podobně,“ vysvětluje.

Žádost o dávky nebo řidičský průkaz on-line. Vláda představila plán digitalizace
Vláda bude zřejmě moci regulovat ceny benzinu a nafty, schválila to sněmovna

Vláda bude zřejmě moci regulovat ceny benzinu a nafty, schválila to sněmovna

včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
Macinka chce znovu otevřít téma přesunu ambasády do Jeruzaléma

Macinka chce znovu otevřít téma přesunu ambasády do Jeruzaléma

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Magyar po volebním úspěchu řeší uvolnění zmrazených eurofondů i veřejnoprávní média

Magyar po volebním úspěchu řeší uvolnění zmrazených eurofondů i veřejnoprávní média

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Úřad ukázal mapu akceleračních zón. Je jich méně, než se původně plánovalo

Úřad ukázal mapu akceleračních zón. Je jich méně, než se původně plánovalo

před 10 hhodinami
ČT a ČRo mají od příštího roku místo poplatků dostávat peníze ze státního rozpočtu, řekl Klempíř

ČT a ČRo mají od příštího roku místo poplatků dostávat peníze ze státního rozpočtu, řekl Klempíř

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Sankcionovaný čínský tanker i přes blokádu USA proplul Hormuzským průlivem

Sankcionovaný čínský tanker i přes blokádu USA proplul Hormuzským průlivem

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Ke konání sudetoněmeckého sjezdu se Brno postavilo neutrálně

Ke konání sudetoněmeckého sjezdu se Brno postavilo neutrálně

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
Reportéři ČT mapovali, jak náměstci ministrů šíří kremelskou propagandu

Reportéři ČT mapovali, jak náměstci ministrů šíří kremelskou propagandu

před 13 hhodinami

Schránku s pokladem našli mezi kameny, teď si turisté rozdělí štědré nálezné

Královéhradecký kraj vyplatí 11,7 milionu korun dvěma turistům, kteří loni nedaleko Dvora Králové nad Labem na úbočí kopce Zvičina našli zlatý poklad. Téměř šest set mincí a šperků vážilo přes pět kilogramů, podle dosavadních zjištění zlato někdo do země ukryl zřejmě v období druhé světové války. Nález zpracovávají konzervátoři, koncem roku si ho bude moci prohlédnout veřejnost. Podle odhadů jsou v tuzemsku celkem až desetitisíce amatérských hledačů, s nimiž spolupracují i profesionálové.
před 1 hhodinou

Sněmovna projedná zpřísnění trestného činu neplacení výživného

Sněmovna by ve středu měla projednat v úvodním kole koaliční novelu o zpřísnění trestného činu neplacení výživného. Na programu je také další návrh vládních poslanců, který ruší zákon o postupu výběru kandidátů do orgánů státních a polostátních firem. Poslanci budou znovu hlasovat o zavedení významného Dne české vlajky, novelu premiéra Andreje Babiše (ANO) jim vrátil s úpravami Senát.
před 3 hhodinami

Vláda bude zřejmě moci regulovat ceny benzinu a nafty, schválila to sněmovna

Vláda bude moci zřejmě od května regulovat ceny pohonných hmot pomocí cenového výměru vydaného jako nařízení vlády. Umožnit jí to má zákon, který v noci na středu ve stavu legislativní nouze schválila sněmovna. Vládní předloha reaguje na současný nárůst cen benzinu a nafty v důsledku konfliktu na Blízkém východě. Část opozice zvolený způsob kritizovala a označovala ho mimo jiné za socialismus a návrat k centrálnímu plánování. Nesouhlasila ani se zrychleným schvalováním v režimu legislativní nouze.
včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami

Macinka chce znovu otevřít téma přesunu ambasády do Jeruzaléma

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) by rád znovu otevřel diskuzi o přesunu české ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma. Macinka to řekl v úterý během návštěvy Izraele po jednání se svým izraelským protějškem Gideonem Sa'arem. Šéf diplomacie židovského státu označil Macinku za přítele a Česko za jednoho z největších přátel Izraele na světě. Macinka se Sa'arem se rovněž poklonili obětem holocaustu v památníku Jad vašem během dne Jom ha-šoa (Den holocaustu a hrdinství).
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Úřad ukázal mapu akceleračních zón. Je jich méně, než se původně plánovalo

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo mapu akceleračních zón pro obnovitelné zdroje energie, které mají v budoucnu urychlit výstavbu větrných a solárních elektráren. Napříč Českem jde o 94 oblastí, což je o 16 méně oproti původnímu záměru. Podle vládních představitelů jde zatím pouze o pracovní návrh, ke kterému se ještě mohou vyjádřit kraje, obce i veřejnost.
před 10 hhodinami

ČT a ČRo mají od příštího roku místo poplatků dostávat peníze ze státního rozpočtu, řekl Klempíř

Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) společně s dalšími představiteli vládní koalice představil zákon týkající se zrušení rozhlasových a televizních poplatků. Česká televize (ČT) a Český rozhlas (ČRo) dostanou podle Klempíře místo výnosu z poplatků od příštího roku dohromady 7,8 miliardy korun ze státního rozpočtu. Financování bude samostatnou kapitolou státního rozpočtu a bude pravidelně valorizované o inflaci, maximálně o pět procent.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Nemá to určovat aparát za zdmi úřadu, řekl Kupka k návrhu vlády na regulaci cen paliv

„Je to opravdu nástroj socialistického plánování, jak jsme to zažili. Ceny přece nemá určovat aparát vlády za zdmi nějakého úřadu. Ceny mají reagovat na reálný vývoj na trhu,“ řekl předseda ODS Martin Kupka k návrhu vlády na regulaci cen pohonných hmot. Kupka sdělil, že lepší volbou je snížení spotřební daně, a připomněl, že jeho strana to navrhla již 10. března, ale kabinet podle něj zaspal. „Je jasné, že se vysoké ceny (paliv) budou promítat dál do cen potravin,“ dodal. Moderátor Daniel Takáč se Kupky v Interview ČT24 zeptal i na vládní návrh na změnu financování veřejnoprávních médií. „Je potřeba uchránit především nezávislost těchto médií,“ sdělil lídr občanských demokratů.
před 11 hhodinami
