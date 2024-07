Nová studie tvrdí, že lidé mění vzhled podle svého jména

před 1 h hodinou | Zdroj: Proceedings of the National Academy of Sciences , Reichman University

Vědci předložili dospělým lidem a desetiletým dětem fotografie dospělých a dětí a požádali je, aby ke tvářím přiřadili jména. Lidé tedy měli uhodnout jména neznámých osob pouze na základě jejich vzhledu. Vypadá to jako nemožné, ale testovaným se to dařilo.

Dařilo se jim to nečekaně dobře – dokázali správně přiřadit jména k obličejům mnohem častěji, než by to mělo být statisticky možné. Jenže to fungovalo, pouze když určovali tváře dospělých, u dětských obličejů se jim to nedařilo. Ale jak si to vysvětlit?

Dvě hypotézy

Autoři výzkumu pracovali se dvěma hypotézami, které považují za nejpravděpodobnější. První říká, že když rodiče vybírají jméno pro svého potomka, dělají to podle toho, co jim připadá nejvhodnější, a tedy jméno vyjadřuje vlastnosti, na jejichž základě rodiče jméno volí.

Druhá zase navrhuje, že by se vzhled tváře dítěte mohl v průběhu života mírně měnit tak, aby lépe odpovídal stereotypům, konotacím a očekáváním, jež jsou se jménem spojená.

Vědci se pokusili obě hypotézy různými způsoby ověřit a u jedné uspěli. V další části studie totiž speciálně vycvičené umělé inteligenci předložili rozsáhlou databázi snímků lidských tváří, k nimž byla správně přiřazená jména. Počítač rozpoznal, že podoby obličejů dospělých se stejným jménem jsou si výrazně podobnější než zobrazení obličejů dospělých s různými jmény. Naopak u dětí se stejným jménem nebyla zjištěna žádná významná podobnost ve srovnání s dětmi s různými jmény.