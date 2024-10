Witowski se snažil DPP vyčistit, říká Scheinherr. Dle Prokopa je nutná depolitizace

V dozorčí radě DPP sedí nekompetentní lidé a orgán by se měl depolitizovat, uvedl v pořadu Události, komentáře její člen Ondřej Prokop (ANO), a to v reakci na odvolání předsedy představenstva Petra Witowského, který skončil i jako generální ředitel. Další člen dozorčí rady Jan Lička (Piráti) podotkl, že Witowski čelil odvolání v posledních letech opakovaně a nyní podle něj ztratil důvěru zaměstnanců podniku. Podle Adama Scheinherra (Praha sobě), jenž rovněž působí v radě, Witowski naopak skončit neměl, protože se celkem úspěšně snažil podnik vyčistit.

Witowski by podle něj neměl být odvolán, protože „odešel jako jediný s čistým štítem“. „Snažil se tu firmu vyčistit, dařilo se mu to ve spoustě věcí téměř šestým rokem, a to jeho odvolání vede jen k destabilizaci podniku. Byl připraven se přihlásit do výběrového řízení a svou pozici obhájit,“ upozornil Scheinherr.

Witowski sdělil, že se informaci o svém odvolání dozvěděl z médií a předseda dozorčí rady Zdeněk Hřib (Piráti) ho osobně neinformoval. Lička v této souvislosti připomněl, že Witowski už čelil odvolání z Hřibovy strany před dvěma lety, kdy byl primátorem, a poté o rok později, kdy členové dozorčí rady včetně Scheinherra a Prokopa byli proti vypsání otevřeného výběrového řízení.

Witowski byl do funkce dosazen bez výběrového řízení, podotkl Lička. „V posledních dnech ztratil důvěru i zaměstnanců dopravního podniku, kteří hlasovali pro jeho odvolání,“ konstatoval s tím, že Witowski byl informován „minimálně o záměru“ Hřiba o jeho odvolání. „Byl opakovaně vyzván k vyjádření a přijetí osobní odpovědnosti, což neučinil, a na základě toho jej dozorčí rada odvolala, takže to nebylo nic neočekávaného,“ tvrdí Lička.

Manažerská odpovědnost

Jedním z těch, kdo v pondělí zvedl ruku pro odvolání Witowského, byl i Prokop, a to i přesto, že Witowski není mezi obviněnými. „To, co se v podniku poslední roky děje, tak minimálně nějakou manažerskou odpovědnost za to pan Witowski nese, ale úplně stejně nese tu zodpovědnosti i Zdeněk Hřib jako předseda dozorčí rady. Není možné, abychom říkali, že je zodpovědný Witowski jako předseda představenstva, a předseda dozorčí rady říkal, že se ho to netýká,“ zdůraznil Prokop.

Prokop vyzval Hřiba k rezignaci, což bývalý primátor „ignoroval“. „Budeme navrhovat jeho odvolání na zastupitelstvu,“ avizoval Prokop. Jedním z řešení by podle něj byla i rezignace celé dozorčí rady, kterou Prokop dlouhodobě kritizuje, jelikož v tělesu podle něj zasedají nekompetentní lidé, kteří to „mají jako politickou trafiku“. „Pokud se rozhodne, že se odpolitizuje a budou tam jen odborníci, rád místo uvolním,“ tvrdí.

Scheinherr si myslí, že některé strany mají problém nominovat lidi, kteří by neměli tendenci namočit se do podobných kauz. Hřib měl podle něj poslední dva roky jediný cíl, a to odvolat Witowského, čímž firma trpěla. Prokop k tomu podotkl, že Hřibův návrh na výběrové řízení byl „parodií“ na výběrové řízení a další návrh podle něj na stůl nepřinesl.