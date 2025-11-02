Význam nízkoemisních materiálů ve výstavbě roste. Zlepšují i dostupnost domů

Rodinný dům celý ze dřeva. Na kraji Prahy ve Zbraslavi teď roste několik takových. Třeba Trojanovice na severu Moravy začnou příští rok stavět prototyp uhlíkově neutrální bytovky – také ze dřeva. Právě nízkoemisní materiály budou přitom podle Institutu cirkulární ekonomiky hrát ve výstavbě čím dál větší roli. Nejen kvůli klimatickým cílům, ale i dostupnosti bydlení.
„Jsou to jednotlivé moduly, které jsou převozitelné, vyrobí se, pak se přiveze, je tam velká rychlost té montáže, takže nakonec se ta stavba i zlevní,“ popisuje výhody stavby domů ze dřeva starosta Trojanovic Jiří Novotný (nestr.).
„Dřevo do těch staveb máme v České republice ve velkých zásobách a je velká škoda, že v současné době nevyužíváme ani polovinu toho dřeva, co těžíme, a nadpoloviční většinu bez jakékoliv úpravy automaticky vozíme do zahraničí,“ sdělil konzultant dřevostaveb Libor Hrubý. To, že by se tento materiál ve stavebnictví mohl používat víc, říká také ministerstvo zemědělství.
Nízkoemisní materiály budou podle Institutu cirkulární ekonomiky, který propojuje úřady, obce a firmy, aby přišly s inovacemi, jak stavět ekologičtěji a dostupněji, hrát ve výstavbě čím dál větší roli. „Materiály v České republice v některých případech docházejí, některými je plýtváno, vyvážejí se na skládky, aniž by byly dále recyklovány, a už při výběru a návrhu budov je třeba s materiály počítat z pohledu celého životního cyklu, ale i dostupnosti pro výstavbu v budoucnosti,“ podotýká zakladatelka institutu Soňa Klepek Jonášová.
Výzva je to také například pro cementárny. S útlumem uhelných elektráren přijdou o popílek jako část surovin. Také ony se snaží přecházet na ekologičtější varianty, což zahrnuje mimo jiné recyklaci betonu nebo využívání jílu.