Rozpětí přes tři metry a schopnost nést stokilový náklad – to jsou parametry zemědělského dronu, který prochází testováním na jihočeských polích. Dron dokáže ošetřit porosty jen v místech, kde chybí živiny nebo se rozmnožil plevel. Zemědělci by tak nemuseli přejíždět traktory celá pole a snížili by spotřebu chemických postřiků a hnojiv. Zároveň by mohli zahnojit pole i v době, kdy jsou podmáčená. Tvůrci dronu jej nyní testují, aby byl bezpečný pro používání na polích, aby bezpečně rozprášil postřik a mohl dělat další aktivity. Stále ale chybí jednotný evropský postup, jak takové drony v zemědělství používat. Podle Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského by měl být hotový do tří let.