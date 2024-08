Výbava prvňáčka letos vyjde na pět tisíc. Pomůžou magistráty i sbírky aktovek

Řada rodičů začala pořizovat školní výbavu pro prvňáčky. Prodejci, které ČT oslovila, se shodují, že letos vyjde na zhruba pět tisíc korun. Oproti loňskému roku by potřeby neměly výrazně zdražit. Pro část rodin jde ale o výrazný zásah do rozpočtu, některá města proto na výbavu plošně přispívají. Část radnic od srpna také začala vybírat zachovalé aktovky, které sociálně slabším rodinám nebo samoživitelům následně rozdávají.

Devětatřicetiletá Jana z Prahy vypraví svého jediného syna do školy už za měsíc. Že výbava nebude nejlevnější, tuší už teď v srpnu, kdy se pomalu seznamuje s cenovkami položek, které prvňáci do startu základního vzdělání potřebují. „Plánujeme se vejít do asi čtyř a půl tisíce. Někdo kupuje brýle nebo učebnice, to se rychle prodraží," říká.

Jak se ukazuje, odhad Jany je poměrně optimistický. Podle prodejců i provozovatelů velkých supermarketů by letos cena kompletní výbavy od aktovky po výtvarné potřeby neměla překročit pět tisíc korun. Rodiče by tak za výbavu mohli zaplatit podobně jako vloni. „Ceny jsou srovnatelné s minulým rokem,“ sdělila za síť prodejen Kaufland Renata Maierl. Stejnou strategii hlásí i řetězce Globus nebo McPen.

Jak se ale podle prodejců v posledních letech ukazuje, rodiče si často chtějí připlatit za dražší nebo značkové produkty. „Na stupni důležitosti je nejvýše u batohů, tašek a psacích per kvalita pomůcky, ty bývají značkové,“ sdělila ČT mluvčí řetězce Globus Aneta Turnovská.

Zachovalé aktovky z radnic

Pro řadu rodin ale znamená pořízení školní výbavy výrazný zásah do rodinného rozpočtu. I proto řada měst rodiče v pořízení výbavy finančně podporuje. Třeba v Ústí nad Labem magistrát přispívá dva tisíce korun. „Prostředky jsou městem od roku 2012 poskytovány všem základním školám zřizovaným městem a školy prvňáčkům potřebná vybavení nakupují,“ popsala systém tamní mluvčí Romana Macová.

Podobně k problému přistupují i v Brně, kde místo peněz v hotovosti dostávají prvňáčci od magistrátu balíček školních potřeb a jiných drobností. „Obsah balíčků jsme zvolili na základě zkušeností z minulých let a po konzultaci se zástupci škol. Děti v něm v letošním roce najdou například reflexní stahovací batoh, pastelky, vodové barvy, ořezávátko, další drobnosti a sešit s kreativními úkoly,“ sdělil mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.

Kromě magistrátů nebo městských částí pomáhají i sousedé. Třeba v Praze v několika městských částech vybírají na radnicích zachovalé aktovky, které dál poslouží méně movitým lidem. Ti si je mohou vyzvednout přímo u úředníků třeba na Praze 6 nebo 7. „Od začátku srpna budeme, tak jako každé léto, pořádat sbírku aktovek a školních potřeb přímo na radnici. Vybrané věci pak prostřednictvím našeho sociálního odboru či charitativních organizací předáváme rodinám, pro které nákup pomůcek na začátku školního roku představuje značnou finanční zátěž,“ řekla ČT místostarostka Hana Šišková.