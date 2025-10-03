Víkend bude větrný. Ve Šluknovském a Frýdlantském výběžku na severu Česka a na Jesenicku a v části Moravskoslezského kraje může vítr zejména v sobotu dosahovat v nárazech rychlosti místy až 70 kilometrů za hodinu, vyplývá z páteční výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Hrozí například pády větví ze stromů nebo menší škody na budovách.
Víkend bude větrný, zejména v sobotu na severu a severovýchodě Česka
„V sobotu bude přes naše území přecházet frontální systém. Během dne se od západu obloha zatáhne a na většině území zaprší. Na frontě bude také zesilovat západní vítr,“ uvedl ČHMÚ na svém facebooku.
Varování meteorologů před silným větrem s nárazy místy až 70 km/h platí ve Šluknovském a Frýdlantském výběžku v sobotu od 10:00 do 20:00 a pro okolí Jeseníku a několik regionů Moravskoslezského kraje od sobotních 15:00 do nedělních tří hodin ráno.
Vítr může poškodit stromy, takže hrozí škody, úrazy a problémy v dopravě kvůli padajícím větvím. Lidé by také podle meteorologů měli zajistit dveře a okna a upevnit či odklidit předměty volně položené venku. Doporučují také omezit túry na horách a nevydávat se zejména do hřebenových partií.