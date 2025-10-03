Víkend bude větrný, zejména v sobotu na severu a severovýchodě Česka


Víkend bude větrný. Ve Šluknovském a Frýdlantském výběžku na severu Česka a na Jesenicku a v části Moravskoslezského kraje může vítr zejména v sobotu dosahovat v nárazech rychlosti místy až 70 kilometrů za hodinu, vyplývá z páteční výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Hrozí například pády větví ze stromů nebo menší škody na budovách.

„V sobotu bude přes naše území přecházet frontální systém. Během dne se od západu obloha zatáhne a na většině území zaprší. Na frontě bude také zesilovat západní vítr,“ uvedl ČHMÚ na svém facebooku.

Varování meteorologů před silným větrem s nárazy místy až 70 km/h platí ve Šluknovském a Frýdlantském výběžku v sobotu od 10:00 do 20:00 a pro okolí Jeseníku a několik regionů Moravskoslezského kraje od sobotních 15:00 do nedělních tří hodin ráno.

Vítr může poškodit stromy, takže hrozí škody, úrazy a problémy v dopravě kvůli padajícím větvím. Lidé by také podle meteorologů měli zajistit dveře a okna a upevnit či odklidit předměty volně položené venku. Doporučují také omezit túry na horách a nevydávat se zejména do hřebenových partií.

