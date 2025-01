Více než stoletá fanynka Sparty slaví narozeniny na vrcholcích kopců

Na začátku letošního roku se potvrdila smrt nejstarší ženy světa pocházející z Japonska. Její místo zaujala 116 let stará Brazilka Inah Canabarro Lucas. Mimořádně dlouhého věku přes 110 let se dožívá jen velmi málo lidí. Podle databáze dlouhověkých lidí žije na celém světě zhruba tři sta těch, kterým je více než 110 let. Z nich je přes 90 procent žen. V Česku žije asi devět set lidí, kterým je více než sto let. Patří mezi ně i fanynka pražské Sparty Jaroslava Koubková, která říká, že recept na dlouhověkost nezná.