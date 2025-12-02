Více než dvoumiliardový podvod. Vrchní soud potvrdil majiteli J.O. Investment devítiletý trest


před 37 mminutami|Zdroj: ČTK

Vrchní soud v Praze potvrdil majiteli investičního fondu J.O. Investment Jakubu Ortinskému trest devět let a jeden měsíc vězení. Podle pravomocného rozsudku spolu s dalšími dvěma muži podvedli mezi lety 2016 a 2020 více než 3700 klientů a 160 firem, od kterých vylákali téměř 2,4 miliardy korun. Odvolací senát také rozhodl, že trojice musí podle rozsudku společně část škody klientům uhradit. Městský soud v Praze původně všechny odkázal na civilní řízení.

„Dospěli jsme k závěru, že odvolání obžalovaných není důvodné v žádném ohledu, naopak odvolání poškozených ano,“ řekl předseda odvolacího senátu Stanislav Králík. Obžalobě z podvodu a z legalizace výnosů z trestné činnosti čelili kromě Ortinského faktický obchodní ředitel firmy Petr Šorfa a Martin Hromada, který Ortinského podle obžaloby zastupoval při jeho nepřítomnosti. Soud jim potvrdil pětileté tresty vězení, podle rozsudku plnili postavení takzvaných bílých koní.

Všem třem mužům v úterý odvolací senát potvrdil i peněžité tresty, Ortinskému 7,5 milionu korun, Šorfovi a Hromadovi 4,5 milionu korun. Soudy jim také uložily desetileté zákazy činnosti.

Nabízeli zprostředkování investic na burzách

Podle soudu muži nabízeli většímu množství klientů investice na světových burzách v USA, Evropě a Asii, jejich peníze však nepoužili ke slibovanému účelu. Buď z nich fond podle soudu hradil výnosy dalším klientům, nebo je muži používali pro vlastní potřebu. „V rámci společnosti J.O. Investment žádné zhodnocování vkladů na zahraničních burzách neprobíhalo,“ uvedl dnes Králík.

Všichni muži v minulosti obžalobu popřeli. Ortinský loni u soudu uvedl, že lidem doporučoval produkt, který využíval sám. Firmu podle něj paralyzoval zásah policie a kvůli tomu se dostala do insolvence. Tvrdil, že po sepsání insolvence podle něj bude možné všechny vklady investorům vyplatit, a žádná škoda tak nevznikne. Podle lednového rozsudku městského soudu to ale nijak nedoložil.

Trojice nabízela investice na burzách, podle policie šlo o pyramidu. Údajná škoda narostla o 1,5 miliardy
Newyorská burza

Ortinský tvrdí, že peníze klientů jsou uloženy na zahraničním účtu

„Stále tvrdím to samé. Budeme podávat dovolání k Nejvyššímu soudu, protože jsem včera (v pondělí) předložil zcela jasné informace o zahraničním partnerovi, kde jsou peníze klientů uloženy, a toto soudem bylo naprosto ignorováno,“ řekl novinářům po vyhlášení rozhodnutí Ortinský s tím, že je připraven médiím informace o zahraničních účtech předložit.

Podle jeho obhájce Vlastimila Rampuly předložil Ortinský důkazy o tom, jakým způsobem podnikal v rámci zrcadlového účtu. „Zdejší soud takovýto důkaz vyhodnotil jako účelový a vůbec se tím nezabýval,“ dodal advokát.

Městský soud původně všechny poškozené odkázal na civilní řízení s tím, že se o náhradu škody mohou přihlásit v insolvenčním řízení. Zároveň odblokoval zajištěné peníze a majetek tak, aby mohly být v insolvenčním řízení použity. Odvolací senát ale rozhodnutí změnil tak, že části klientů úhradu škody přiznal napřímo. Zároveň nechtěl předjímat, jestli usnesení soudu o uvolnění majetku do insolvenčního řízení potvrdí, teprve o něm bude rozhodovat.

Majitel J.O. Investment má jít nepravomocně na devět let do vězení
Cedulky na místech pro obžalované v soudní síni

Soudce městského soudu Lukáš Svrček v lednu konstatoval, že v případu šlo o typické Ponziho schéma, tedy systém, kdy lidé svěřují peníze investičnímu fondu s vidinou vysokého zhodnocení, ale provozovatel fondu si peníze nechává pro sebe. Trestná činnost podle Svrčka nebyla komplikovaná, byla ale výjimečná svým rozsahem.

Poslední obžalovanou byla matka Ortinského, která podle státního zástupce na svém účtu přijala peníze z účtu synovy firmy, ačkoliv nebyla její investorkou. Městský soud jí za nedbalostní trestný čin potrestal dvoumilionovým peněžitým trestem. I její trest v úterý odvolací soud potvrdil, žena vinu odmítala.

Výběr redakce

Cílem je znovuobnovení co nejužších vztahů, řekl Okamura na návštěvě Slovenska

Cílem je znovuobnovení co nejužších vztahů, řekl Okamura na návštěvě Slovenska

11:56Aktualizovánopřed 16 mminutami
Bulharská vláda po protestech stáhne kontroverzní návrh státního rozpočtu

Bulharská vláda po protestech stáhne kontroverzní návrh státního rozpočtu

před 22 mminutami
Držím se programového prohlášení, uvedl Bednárik po schůzce s Pavlem

Držím se programového prohlášení, uvedl Bednárik po schůzce s Pavlem

12:05Aktualizovánopřed 23 mminutami
Více než dvoumiliardový podvod. Vrchní soud potvrdil majiteli J.O. Investment devítiletý trest

Více než dvoumiliardový podvod. Vrchní soud potvrdil majiteli J.O. Investment devítiletý trest

před 37 mminutami
Prezident neměl výhrady, zhodnotil Metnar jednání na Hradě

Prezident neměl výhrady, zhodnotil Metnar jednání na Hradě

10:09Aktualizovánopřed 52 mminutami
Schůzka byla efektivní, řekla Schwarz Bařtipánová po jednání s prezidentem

Schůzka byla efektivní, řekla Schwarz Bařtipánová po jednání s prezidentem

10:57Aktualizovánopřed 57 mminutami
Festival Pražské jaro povede od ledna Robert Hanč

Festival Pražské jaro povede od ledna Robert Hanč

před 1 hhodinou
Německé armádě při převozu ukradli dvacet tisíc kusů munice

Německé armádě při převozu ukradli dvacet tisíc kusů munice

před 1 hhodinou

Aktuálně z rubriky Domácí

Cílem je znovuobnovení co nejužších vztahů, řekl Okamura na návštěvě Slovenska

Nový předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD) má během dvoudenní návštěvy Slovenska naplánované schůzky s vrcholnými slovenskými politiky i s kolegy ze zemí Slavkovského formátu, jehož součástí je kromě Česka a Slovenska také Rakousko. Dopoledne Okamura jednal se šéfem slovenského parlamentu Richardem Rašim (Hlas). Po setkání řekl, že cílem české delegace je znovuobnovení co nejužších vztahů se Slovenskem. Raši návštěvu označil za „restart vztahů“.
11:56Aktualizovánopřed 16 mminutami

Držím se programového prohlášení, uvedl Bednárik po schůzce s Pavlem

Kandidát hnutí SPD na ministra dopravy Ivan Bednárik se ohledně priorit pro resort hodlá striktně držet programového prohlášení nově vznikajícího kabinetu ANO, SPD a Motoristů. Řekl to po schůzce s prezidentem Petrem Pavlem. Vlastní agendu chce podrobně představit až po jmenování do funkce. Pavel v úterý jednal na Hradě i se dvěma kandidáty ANO – pravděpodobným ministrem vnitra Lubomírem Metnarem a Zuzanou Schwarz Bařtipánovou, která by měla vést ministerstvo pro místní rozvoj.
12:05Aktualizovánopřed 23 mminutami

Více než dvoumiliardový podvod. Vrchní soud potvrdil majiteli J.O. Investment devítiletý trest

Vrchní soud v Praze potvrdil majiteli investičního fondu J.O. Investment Jakubu Ortinskému trest devět let a jeden měsíc vězení. Podle pravomocného rozsudku spolu s dalšími dvěma muži podvedli mezi lety 2016 a 2020 více než 3700 klientů a 160 firem, od kterých vylákali téměř 2,4 miliardy korun. Odvolací senát také rozhodl, že trojice musí podle rozsudku společně část škody klientům uhradit. Městský soud v Praze původně všechny odkázal na civilní řízení.
před 37 mminutami

Prezident neměl výhrady, zhodnotil Metnar jednání na Hradě

Prezident Petr Pavel podle Lubomíra Metnara (ANO) neměl výhrady k jeho prioritám pro resort vnitra. Řešili mimo jiné zvyšování nástupního platu pro policisty i hasiče. Na Hrad dorazila i jeho stranická kolegyně a kandidátka na ministryni pro místní rozvoj Zuzana Schwarz Bařtipánová. Prezident přijal také kandidáta za hnutí SPD Ivana Bednárika, který by měl vést resort dopravy.
10:09Aktualizovánopřed 52 mminutami

Schůzka byla efektivní, řekla Schwarz Bařtipánová po jednání s prezidentem

Prezident Petr Pavel pokračuje v konzultacích s kandidáty na ministry budoucí vládní koalice ANO, SPD a Motoristů. Na Hradě se sešel s kandidátkou ANO na ministryni pro místní rozvoj Zuzanou Schwarz Bařtipánovou, se kterou mluvil o změnách stavebního zákona či sociálně ohrožených územích. Předtím měl schůzku s pravděpodobným ministrem vnitra Lubomírem Metnarem (ANO). Jako první kandidát za hnutí SPD své priority Pavlovi představí v úterý Ivan Bednárik.
10:57Aktualizovánopřed 57 mminutami

Nadřízení navrhli zahájit kárné řízení s žalobcem z bitcoinové kauzy

Žalobce z bitcoinové kauzy Marek Vagai čelí návrhu na zahájení kárného řízení. Podle svých nadřízených nedostatečně bojoval proti vydání elektronických zařízení a počítačů s ukrytými bitcoiny Tomáši Jiřikovskému. Návrh na zahájení kárného řízení podal brněnský krajský státní zástupce Jan Sladký k Vrchnímu soudu v Olomouci, uvedl mluvčí Krajského státního zastupitelství v Brně Hynek Olma.
11:06Aktualizovánopřed 2 hhodinami

ÚS odmítl stížnost Salmů, jejich předek po válce nebyl československým občanem

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost Huga Salma-Reifferscheidta. Snažil se dosáhnout uznání toho, že jeho předek Hugo Mikuláš po druhé světové válce zůstal československým občanem. Salmové dlouhodobě usilují o navrácení někdejšího rodového majetku na Blanensku, včetně zámku Rájec nad Svitavou. Osvědčení o státním občanství je klíčem k restitučnímu nároku. Nové odmítavé usnesení je dostupné v databázi ÚS.
před 2 hhodinami

Stovky milionů z podvodu využili na luxus i ruskou propagandu, čeká je soud

Pražský státní zástupce obžaloval čtveřici lidí, kteří měli pod záminkou investování do svěřenských fondů vylákat z klientů nejméně 622 milionů korun. Podle obžaloby takto poškodili 1559 lidí. České televizi to sdělil státní zástupce z Vrchního státního zastupitelství v Praze Boris Havel. Obžaloba skupinu viní ze zločinu podvodu velkého rozsahu, jejím členům hrozí až deset let vězení. Podle dřívějších informací jsou obviněnými manažeři velké investiční skupiny IPC.
před 2 hhodinami
Načítání...