Více než dvoumiliardový podvod. Vrchní soud potvrdil majiteli J.O. Investment devítiletý trest

Vrchní soud v Praze potvrdil majiteli investičního fondu J.O. Investment Jakubu Ortinskému trest devět let a jeden měsíc vězení. Podle pravomocného rozsudku spolu s dalšími dvěma muži podvedli mezi lety 2016 a 2020 více než 3700 klientů a 160 firem, od kterých vylákali téměř 2,4 miliardy korun. Odvolací senát také rozhodl, že trojice musí podle rozsudku společně část škody klientům uhradit. Městský soud v Praze původně všechny odkázal na civilní řízení.
„Dospěli jsme k závěru, že odvolání obžalovaných není důvodné v žádném ohledu, naopak odvolání poškozených ano,“ řekl předseda odvolacího senátu Stanislav Králík. Obžalobě z podvodu a z legalizace výnosů z trestné činnosti čelili kromě Ortinského faktický obchodní ředitel firmy Petr Šorfa a Martin Hromada, který Ortinského podle obžaloby zastupoval při jeho nepřítomnosti. Soud jim potvrdil pětileté tresty vězení, podle rozsudku plnili postavení takzvaných bílých koní.
Všem třem mužům v úterý odvolací senát potvrdil i peněžité tresty, Ortinskému 7,5 milionu korun, Šorfovi a Hromadovi 4,5 milionu korun. Soudy jim také uložily desetileté zákazy činnosti.
Nabízeli zprostředkování investic na burzách
Podle soudu muži nabízeli většímu množství klientů investice na světových burzách v USA, Evropě a Asii, jejich peníze však nepoužili ke slibovanému účelu. Buď z nich fond podle soudu hradil výnosy dalším klientům, nebo je muži používali pro vlastní potřebu. „V rámci společnosti J.O. Investment žádné zhodnocování vkladů na zahraničních burzách neprobíhalo,“ uvedl dnes Králík.
Všichni muži v minulosti obžalobu popřeli. Ortinský loni u soudu uvedl, že lidem doporučoval produkt, který využíval sám. Firmu podle něj paralyzoval zásah policie a kvůli tomu se dostala do insolvence. Tvrdil, že po sepsání insolvence podle něj bude možné všechny vklady investorům vyplatit, a žádná škoda tak nevznikne. Podle lednového rozsudku městského soudu to ale nijak nedoložil.
Ortinský tvrdí, že peníze klientů jsou uloženy na zahraničním účtu
„Stále tvrdím to samé. Budeme podávat dovolání k Nejvyššímu soudu, protože jsem včera (v pondělí) předložil zcela jasné informace o zahraničním partnerovi, kde jsou peníze klientů uloženy, a toto soudem bylo naprosto ignorováno,“ řekl novinářům po vyhlášení rozhodnutí Ortinský s tím, že je připraven médiím informace o zahraničních účtech předložit.
Podle jeho obhájce Vlastimila Rampuly předložil Ortinský důkazy o tom, jakým způsobem podnikal v rámci zrcadlového účtu. „Zdejší soud takovýto důkaz vyhodnotil jako účelový a vůbec se tím nezabýval,“ dodal advokát.
Městský soud původně všechny poškozené odkázal na civilní řízení s tím, že se o náhradu škody mohou přihlásit v insolvenčním řízení. Zároveň odblokoval zajištěné peníze a majetek tak, aby mohly být v insolvenčním řízení použity. Odvolací senát ale rozhodnutí změnil tak, že části klientů úhradu škody přiznal napřímo. Zároveň nechtěl předjímat, jestli usnesení soudu o uvolnění majetku do insolvenčního řízení potvrdí, teprve o něm bude rozhodovat.
Soudce městského soudu Lukáš Svrček v lednu konstatoval, že v případu šlo o typické Ponziho schéma, tedy systém, kdy lidé svěřují peníze investičnímu fondu s vidinou vysokého zhodnocení, ale provozovatel fondu si peníze nechává pro sebe. Trestná činnost podle Svrčka nebyla komplikovaná, byla ale výjimečná svým rozsahem.
Poslední obžalovanou byla matka Ortinského, která podle státního zástupce na svém účtu přijala peníze z účtu synovy firmy, ačkoliv nebyla její investorkou. Městský soud jí za nedbalostní trestný čin potrestal dvoumilionovým peněžitým trestem. I její trest v úterý odvolací soud potvrdil, žena vinu odmítala.