Velikonoce budou snad až příliš teplé. Někdy o svátcích ještě sněží, tentokrát má být přes dvacet stupňů

UDÁLOSTI: Jedny z nejteplejších velikonočních svátků za posledních dvacet let (zdroj: ČT24)

Velikonoce budou slunečné a teplé – snad až příliš. Meteorologové očekávají, že to budou jedny z nejteplejších svátků za posledních dvacet let, a to přesto, že jsou letos poměrně brzy. Příroda je ale zhruba o měsíc napřed. Teploty, které leckde vyšplhají nad dvacet stupňů Celsia, nejspíše potěší výletníky, ale již ne lyžaře. Ti ostatně nemají o letošních Velikonocích příliš velký výběr, kam se vydat. V provozu zůstává už jen hrstka lyžařských středisek v Krkonoších a Jeseníkách.