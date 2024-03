Česko zažilo mrazivou noc. Na Šumavě hlásí i minus 15 stupňů

„Bude ale poměrně větrno, a to hlavně ve východní polovině území, kde čekáme čerstvý jihovýchodní až jižní vítr s nárazy do sedmdesáti kilometrů v hodině, na horách kolem devadesáti kilometrů v hodině,“ poznamenali meteorologové. V platnosti je výstraha s nízkým stupněm nebezpečí. Platí od úterních devíti hodin do středečního večera.

Ranní mrazy nejsou v březnu v Česku výjimečným jevem, a to nejenom v mrazových lokalitách. Koncem loňského března noční mrazíky poškodily na Moravě část kvetoucích stromů v sadech. Teplota v noci z 28. na 29. března 2023 klesala na některých místech v moravských a slezských nížinách i pod minus sedm stupňů Celsia.