Vaším jediným cílem je pomoct, řekl policista, který zachránil muže z prudké řeky

Lví podíl na zvládnutí letošních povodní mají složky integrovaného záchranného systému. Mnozí jejich příslušníci se během boje se živlem a při záchraně lidí dostávali sami do rizikových situací. To zažil i vedoucí pořádkové jednotky Městské policie Brno Petr Čermák. V neděli v podvečer se s kolegou vrhl do rozvodněné řeky Svitavy, aby zachránil život muži, pod kterým se utrhl břeh a do vody spadl.