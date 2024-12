Vánoce jako svátky plýtvání. Iniciativy se snaží, aby jídlo nekončilo v koši

Tomáš Holub,

Silvie Mecková

, pov

před 2 h hodinami | Zdroj: ČT24

Vánoční cukroví

Na Vánoce Češi víc nakupují jídlo a také s ním více plýtvají. Shodují se na tom iniciativy, které proti tomuto plýtvání bojují. Nabízejí jídlo, které by putovalo do popelnic, za sníženou cenu, nebo ho pomáhají nasměrovat k potřebným. Podle průzkumu společnosti STEM/MARK pro platformu Too Good To Go zbyde po Vánocích jídlo 87 procentům Čechů, pouze tři z deseti ale přiznávají, že zbytky vyhazují.

Před Vánocemi Češi nakupují a během svátků pak spotřebují víc jídla, než je jindy během roku běžné. „Spotřeba potravin obecně roste a samozřejmě stoupají celkové objemy nákupů,“ uvádí mluvčí společnosti Nesnězeno Veronika Konečná. „Více jídla bohužel nevyhnutelně znamená také více plýtvání,“ dodává Pavol Dzurjanin, ředitel Too Good To Go Česko. Podle ředitelky platformy Zachraň jídlo Michaely Číhalové panuje obava z toho, aby bylo jídla dost, proto podle ní lidé v období Vánoc připravují chodů více, než jsou pak schopni sníst.

Zmíněné iniciativy umožňují využití jídla z restaurací a obchodů, které by se jinak vyhodilo. Propojují také dárce s potřebnými. „Funguje to tak, že kupující dopředu nikdy přesně neví, co si v balíčku odnese. Je to tím, že restaurace také dopředu neví, jaké jídlo jim zbyde a co tedy zabalí. Letos se nám podařilo zachránit už 530 tisíc balíčků,“ uvádí Konečná. Aplikaci Nesnězeno si v Česku stáhl už více než milion lidí. „Spolupracujeme s celkem dvaceti jídelnami a od ledna do listopadu tohoto roku jsme zachránili přes 28 tisíc porcí. Jedná se o značný nárůst oproti loňsku, kdy jich za celý rok bylo 19 581,“ přibližuje manažerka projektu Zachraň Oběd z iniciativy Zachraň jídlo Denisa Rybářová. Vysvětlila, že darované potraviny směřují k potřebným prostřednictvím dvaceti charitativních organizací – jdou například do Azylového domu pro muže na pražském Žižkově nebo do Domova pro osoby se zdravotním postižením Zvonek v Krči. Aplikace Too Good To Go funguje v Česku od začátku léta. Spolupracuje nyní s více než dvěma sty podniky a v mobilu ji má přes padesát tisíc lidí. „Uživatelé zachránili přes čtyřicet tisíc balíčků jídla neboli Dobrovaků, což odpovídá přibližně čtyřiceti tunám potravin,“ sdělil Dzurjanin.