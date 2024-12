Přepravci mají před Vánoci napilno. Doporučují objednávat včas

Přepravci balíků očekávají rekordní sezonu. V předvánočním období musí denně zpracovat statisíce zásilek. Letos je zřejmý nárůst zájmu o doručení do výdejních boxů. Ty jsou často přeplněné a některé společnosti začaly zkracovat dobu uložení. Přepravci také doporučují objednat zboží co nejdříve, pokud chtějí mít lidé jistotu, že ho dostanou do Štědrého dne.