V případu Dominika Feriho se poškozené odvolaly proti výši odškodného

„Proti rozsudku si podal odvolání jednak obžalovaný, a to bezprostředně po vyhlášení rozsudku, a jednak poškozené, a to podáním došlým dne 7. 2. 2024. Odvolání obžalovaného směřuje do všech výroků napadeného rozsudku, odvolání poškozených do výroků o náhradě nemajetkové újmy,“ sdělil ČT Mařík.



Státní zástupkyně viní Feriho ze tří skutků, dva se podle ní staly v březnu a v listopadu roku 2016 v jeho bytě na Praze 3. Obě dívky Feri podle obžaloby přes jejich nesouhlas líbal a osahával a následně s nimi prováděl sexuální praktiky. Jedné z nich bylo v té době sedmnáct let, státní zástupkyně tvrdí, že dívce Feri ve chvíli, kdy chtěla odejít, podal nealkoholický nápoj, po jehož požití se dostala do stavu „částečné ztráty vědomí“.



Třetí incident se stal podle obžaloby v roce 2018, kdy si Feri pozval do Poslanecké sněmovny ženu kvůli možné pozici stážistky. Podle vyšetřovatelů se ji pokoušel líbat a osahávat, podařilo se jí ale odejít, obžaloba proto případ kvalifikuje jako pokus o znásilnění. Prvoinstanční soud uznal Feriho vinným ve všech třech bodech obžaloby, uložil mu tříleté vězení a povinnost zaplatit poškozeným dohromady téměř pět set tisíc korun. Rozhodnutí není pravomocné.