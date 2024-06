V modelu Kantaru si pohoršili Piráti i SPD, lépe je na tom ANO

Hnutí ANO dominuje volebnímu modelu agentury Kantar i podle červnového průzkumu, ve kterém své preference oproti posledním číslům ještě vylepšilo. Mírně lepší výsledek by měla i ODS, vyšší podporu by vykázalo i hnutí STAN. V modelu si naopak pohoršili Piráti a SPD. K pětiprocentní hranici se přiblížila podle průzkumu Přísaha, která v červnu zaznamenala úspěch v eurovolbách. Pokud by strany kandidovaly samostatně, do sněmovny by se dostalo pět subjektů. Průzkum, který ukazuje aktuální rozložení politické podpory, zpracovala agentura pro Českou televizi.

Právě z mimoparlamentních stran zaznamenala podle modelu posílení Přísaha, která se s 4,5 procenta přiblížila pětiprocentní hranici, jejíž překročení je nutné pro vstup do Poslanecké sněmovny. K Přísaze autoři průzkumu poznamenávají, že „čerpá nové příznivce z hnutí ANO, u Přísahy cítí na základě voleb do Evropského parlamentu určitý potenciál, je to pro ně něco nového a jiného ve srovnání se současnými zavedenými subjekty“.

Druhá by byla ODS s šestnácti procenty, která si tak v modelu polepšila o půl procentního bodu. Třetí by byli Piráti s devíti procenty, kteří si ovšem pohoršili o dva procentní body. „Voliči u Pirátů jako důvod odchodu nejčastěji uváděli nedostatečné reprezentování v médiích a malou podporu v průzkumech, proto nejvíce přecházejí k ostatním stranám vládní koalice nebo k hnutí ANO,“ přibližuje zpráva.

Na prvním místě by bylo hnutí ANO s 34 procenty. Ve srovnání s posledním dubnovým průzkumem Kantaru je to nárůst o dva procentní body. Zvrátilo tak sestupnou tendenci z předchozích měření. Podle autorů modelu k hnutí přešli někteří nevoliči, další pocházejí ze stran napříč celým politickým spektrem. „Těmto lidem se líbí, že hnutí má známé osobnosti, lepší názory a zabývá se hodně sociální politikou,“ uvádí zpráva Kantaru.

Na základě preferencí z posledních tří průzkumů (kvůli zajištění dostatečného množství dat za jednotlivé regiony) provedl Kantar modelování počtu mandátů. Přepočet je učiněn tak, jak by se dělal i po sečtení hlasů ve volbách. Hnutí ANO by získalo 95 mandátů, ODS 43, Piráti 25, SPD 19 a STAN 18. Současná vládní koalice by tak nyní neobhájila většinu, získala by pouze 86 mandátů.

Úbytek podpory podle průzkumu naopak zaznamenaly další dvě vládní strany – TOP 09 a KDU-ČSL. První by si pohoršila o procentní bod na čtyři procenta, druhá o půl procentního bodu na tři procenta. Na třech procentech by byli rovněž komunisté. Na 2,5 procenta by dosáhli jak Zelení, tak Svobodní i SOCDEM.

Za situace, že by se voleb v době sběru dat zúčastnila koalice SPOLU (složená z ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) tak jako v roce 2021, ovšem už ne koalice Pirátů a STAN, by hnutí ANO získalo 34,5 procenta, ve srovnání s dubnem je to opět zlepšení o dva procentní body.

Koalice SPOLU by zůstala na 22,5 procenta. Piráti by si pohoršili o dva procentní body na devět procent, hnutí STAN by si polepšilo o procentní bod na 8,5 procenta a SPD by ztratila tři procentní body a dosáhla by na šest procent. Nejblíže pětiprocentní hranici by i v tomto případě byla Přísaha se 4,5 procenta.

Modelování počtu mandátů provedené stejně jako jako v případě jednotlivých stran ukazuje, že by hnutí ANO mělo 89 mandátů, koalice SPOLU by svůj zisk překlopila do 56 mandátů, Piráti by získali 23, SPD 17 a STAN 15 mandátů. Současná koalice by dosáhla na 94 mandátů, pořád by to tedy nestačilo na nadpoloviční většinu.