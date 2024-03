V Česku narůstají počty černého kašle nebo záškrtu. Vakcinologové doporučují pozměnit strategii přeočkování v dospělosti

Podle praktické lékařky Ludmily Bezdíčkové je zatím zájem o dobrovolné přeočkování relativně malý, a to zejména kvůli tomu, že v Česku je relativně nízké povědomí o doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO), aby se lidé v dospělosti alespoň jednou proti těmto nákazám přeočkovali.

Přeočkovat by měly se především takzvané rizikové skupiny, například těhotné ženy nebo senioři, protože ochrana během desítek let postupně slábne. U dětí jsou povinná očkování rozdělována podle věku do několika dávek proti více než deseti onemocněním. Patří mezi ně například tetanus, tuberkulóza, záškrt, dětská obrna, černý kašel nebo spalničky. U dospělých ale pojišťovny hradí jen pravidelné přeočkování na tetanus. To vakcinologové doporučují změnit.

„V tuto chvíli vzhledem k situaci je nejvyšší čas, abychom začali měnit minimálně jedno přeočkování proti tetanu v dospělosti a zaměnit ho za současné přeočkování proti záškrtu, černému kašli spolu s tetanem,“ uvedl předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek.