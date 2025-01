V Česku je nedostatek sociálních pracovníků, ministerstvo to chce změnit

Resort práce poslal do připomínkového řízení zákon o sociálních pracovnících. Definuje, co práce obnáší i nároky na vzdělání. Ministerstvo doufá, že pomůže profesi zatraktivnit. Podle Asociace poskytovatelů sociálních služeb chybí v Česku okolo čtyř set těchto pracovníků.

„Oni jsou strašně vděční. Když pomůžete, tak pouhé poděkování, úsměv opravdu je prostě přínosem zase pro mě. Takovou motivací, proč třeba i v té profesi zůstávám,“ říká sociální pracovnice Lucie Mezejová, která profesi vykonává přes dvacet let. Vede tým lidí, kteří o seniory pečují. V pobytové službě se podle ní daří pracovníky udržet i díky lepším finančním podmínkám.

Jaroslav Neuvirt má zkušenost i z neziskového sektoru. Situace je tam podle něj náročná, finančně i psychicky. Zakotvil v domově pro lidi se zrakovým handicapem a neměnil by. V oboru pracuje deset let, mezi svými spolužáky patří spíš k výjimkám. „Když jsem studoval, bylo nás v ročníku 64, 54 nás dokončilo a co vím teďka z poslední doby, tak jestli se nás pohybuje v tom oboru deset, tak je to hodně,“ popsal muž.

Problém si uvědomuje i resort práce. Chce získat lepší přehled o tom, kolik lidí s patřičným vzděláním v Česku je. „Abychom byli schopni třeba tyto lidi oslovovat s nabídkami proto, abychom je dokázali získat pro sektor sociálních služeb,“ vysvětlil ministr Marian Jurečka (KDU-ČSL).