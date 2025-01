Ústavní soud není žádná posvátná kráva, řekla Schillerová

před 10 m minutami | Zdroj: ČT24

Ústavní soud se zastal vlády, která starobním důchodcům zrušila státní příspěvek na penzijní spoření. Poslanci ANO tak se svou snahou neuspěli. Šéfka klubu ANO Alena Schillerová v Interview ČT24 prohlásila, že tato vládní změna podkopává důvěru v systém. Vyjádřila se také k situaci na Slovensku – Česko by podle ní nemělo zasahovat do jeho problémů. Nikdo z hnutí ANO by však nejel za ruským vládcem Vladimirem Putinem, dodala. To koncem roku udělal slovenský premiér Robert Fico (Smer).

Schillerová, která kolegy z ANO u Ústavního soudu zastupovala, prý nález sice respektuje, zároveň ale slibuje, že pokud bude hnutí ve vládě, peníze spořícím seniorům vyplatí, a to i zpětně. Vadí jí způsob, jakým vláda změnu provedla. „Když vláda mění podmínky, tak je změnila i u smluv, které byly uzavřeny v době před účinností té změny,“ prohlásila. Po změně právní úpravy prý zůstaly „uvězněny“ desetitisíce důchodců, kteří systém nemohli bez ztráty peněz opustit. „Stokoruna, to je částka, kterou si tam musí posílat podle doporučení ministra Stanjury, aby vůbec dosáhli po těch pěti letech na svoje peníze,“ uvedla Schillerová, která připouští, že stokoruna je „asi nevytrhne“, jde ale prý o „absurdní“ systém.

Ústavní soud však v nálezu poukazuje na to, že výkonnost doplňkového penzijního spoření zůstává i bez státního příspěvku z dlouhodobého hlediska poměrně zajímavá. „Navrhovatelkou kritizované ‚uzamčení‘ v třetím pilíři tedy není setrváním v systému, který bez státního příspěvku postrádá ekonomický smysl,“ stojí v nálezu. „Když to chtěl stát udělat, měl to udělat do budoucna. To by bylo fér. Někdo uzavřel smlouvu, uzavřel ji v nějaké dobré víře, podepsal a akceptoval smluvní podmínky. Věřil v předvídatelnost práva, ale teď se to deklasovalo. Víte, jak to ohrozí důvěru v penzijní systém?“ ptala se Schillerová.