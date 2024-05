Unijní regulace AI má chránit práva občanů, říká expertka na kyberprávo. Jen vzletná hesla, míní programátor

Pravidla jsou stanovena zejména pro firmy, připomněla. Občanům EU tak podle ní mají zajistit ochranu jejich práv. „Firmy teď budou muset dbát na to, aby umělou inteligenci vyvíjely podle určité nejlepší praxe. (...) Budou se věnovat předcházením rizik, dobré datové praxi. Daný systém by uživatele neměl diskriminovat,“ uvedla jako příklad.

Černý: Přínosy AI využijí USA a Čína, Evropa už je nedožene

Mikolov se tak táže, zda Evropská unie skutečně potřebuje regulovat vše. „Proč to chce regulovat Evropa, která tento segment průmyslu nemá? Umělá inteligence se dnes vyvíjí hlavně ve Spojených státech. My jsme jen konzumenti,“ zdůraznil.

„Ono to vypadá hezky. Budeme bránit uživatele – to jsou taková vzletná hesla. Ale když se podíváme do praxe, mohli bychom si říci, že Evropě ujíždí vlak. Ale ten už nám ujel před pěti, deseti lety,“ poznamenal. Regulace podle něj vznikají na základě „fantastických představ politiků a byrokratů“.

Etik a filozof z Ústavu státu a práva a Ústavu informatiky AV ČR David Černý s Mikolovem souhlasí. „Mám obavy, že se chystáme regulovat něco, co v Evropě pořádně není, co budeme jen přebírat ze zahraničí,“ uvedl. Podle něj by bylo dobré, kdyby nová pravidla byla alespoň spojena s masivními investicemi do rozvoje strojového učení a dalších forem AI.

Umělá inteligence má podle něj značný přínos ve zdravotnictví či vzdělávání, čehož využijí Spojené státy a Čína, naopak Evropa zůstane v pozadí. „A zřejmě už je nikdy nedožene,“ upozornil.